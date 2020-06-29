Çocuk parklarında Covid-19 revizyonu

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Alanya genelindeki çocuk parklarını Covid19 kuralları çerçevesinde revize etmeye devam ediyor. Parklar, sosyal mesafe kuralları gözetilerek şiirlerle yeniden düzenleniyor.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle alınan sosyal mesafe kurallarını gözeterek, sorumluluk alanlarında yenileme ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında çocuk parklarında bulunan banklar sosyal mesafe kuralına uygun olarak yeniden düzenleniyor. Çocukların vakit geçirirken aynı zamanda sanat ve edebiyatla da iç içe olabileceği şekilde düzenlenen parklarda Nazım Hikmet’ten Necip Fazıl’a, Gülten Akın’dan Orhan Veli’ye kadar pek çok şairin eserleri yer almaya başladı.

“Güvenli ve sağlıklı bir çevre oluşturuyoruz”

Çocuklar sosyal mesafe kurallarının, çevre sağlığı ve temizliğinin öneminin anlatıldığı masal ve animasyon karakterlerinin bulunduğu panolarla bir yandan eğlenirken diğer yandan bilinçlenecekler. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, “Geleceğimizin en büyük yatırımı olan çocuklarımızın sağlıklı bir dünyada yaşaması ve bilinçlendirilmesini hedefleyerek titiz bir çalışma yürüttük. Daha güzel ve daha sağlıklı bir çevre tasarımı ile yine Alanya’mızın hizmetindeyiz” dedi.

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