Alanyaspor Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı Bakasetas'a sürpriz doğum günü

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Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına bu akşam tesislerinde yapılan antrenmanla başladı.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına bu akşam Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde Teknik Direktör Erol Bulut'un gözetiminde yapılan antrenmanla başladı. Antrenman öncesi, doğum günü olan futbolcu Bakasetas için pasta kesilerek kutlama yapıldı. Turuncuyeşilli ekip kutlamanın ardından ısınma çalışmalarıyla antrenmana başladı. Daha sonra pas ve yön değiştirme çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalarıyla tamamladı.

Alanyaspor maç hazırlıklarını yarın saat 18.30’da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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