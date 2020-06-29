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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eşi küsünce intihara kalkıştı, çevredekiler anbean görüntüledi

DHA

Eşi küsünce intihara kalkıştı, çevredekiler anbean görüntüledi

<br>Semih ERSÖZLER/ANTALYA,(DHA)ANTALYA'da eşinin kendisiyle bir haftadır konuşmadığını söyleyen H.E. (31), yaya üstgeçidine çıkarak intihar girişiminde bulundu. H.E., eşiyle telefonda konuştuktan sonra intihardan vazgeçerken, çevredekiler olayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.<br>Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi´nde meydana geldi. Yüzüncü Yıl Bulvarı'ndaki üstgeçide gelen H.E., korkulukların üzerine çıkarak bacaklarını sarkıttı. İntihar girişiminde bulunan kişiyi gören çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri H.E.´yi ikna etmek için konuşmaya başladı. <br>Eşi N.E. ile 1 hafta önce kavga ettiğini ve kendisiyle konuşmadığını söyleyen H.E., atlayacağını söyleyerek polis ekiplerinin uzaklaşmasını istedi. Polis ekipleri her ihtimale karşı yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri ise üstgeçidin altına şişme yatak açtı. Üstgeçidin korkuluklarına tutunan H.E., zaman zaman aşağı sarktı. Bu sırada H.E. ağzında bulunan maskeyi yüzünü kapatmak için kullandı. Çevrede bulunan kişilerin bazıları cep telefonlarının kamerasıyla görüntülerken, bazıları ise trafiğin kapanması nedeniyle H.E.´ye tepki gösterdi.<br>Polisin eşiyle barıştıracakları sözü üzerine cep telefonuyla karısını arayan H.E., intihar girişiminden vazgeçti. Üstgeçitten polisler eşliğinde indirilen H.E., bu sırada gazetecilere `Çekin, çekin daha çok çekersiniz´ diyerek tepki gösterdi. H.E. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER<br>2020-06-29 23:07:46<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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