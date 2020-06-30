25 bin ağacın bulunduğu alanda korkutan yangın

<br>Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA´da 20 bini zeytin ağacı olmak üzere 25 bin ağacın bulunduğu Vakıf Zeytinliği´nde çıkan yangında, 50 zeytin ağacı zarar gördü.<br>Kepez ilçesinde bulunan Vakıf Zeytinliği´nde akşam saatlerinde yangın çıktı. Kent merkezindeki en büyük yeşil alan olan ve 20 bini zeytin, toplam 25 bin ağacın bulunduğu Zeytinpark içerisinde, sebebi bilinmeyen yangında alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman Bölge Müdürlüğü´ne bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangının yayılması ihtimaline karşı önlemler aldı. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle yangın 1 saat sonunda büyümeden kontrol altına alındı.<br>Soğutma çalışmalarının ardından yapılan hasar tespit çalışmalarında yangın nedeniyle alanda bulunan 50 zeytin ağacının zarar gördüğü belirlendi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER<br>2020-06-30 00:12:02<br>

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