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Antalya'daki soğuk hava deposundaki yangında soğutma çalışmasına geçildi Soğuk hava deposunda sebze ve meyvelerin yanı sıra binlerce ton kırmızı ve beyaz et olduğu öğrenildi

İHA

Antalya'nın Serik ilçesindeki, Soğuk Hava Deposu Derin Donduruculu Atmosfer Kontrollü Sebze ve Meyve Paketleme Tesisinde çıkan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Antalya'daki soğuk hava deposundaki yangında soğutma çalışmasına geçildi Soğuk hava deposunda sebze ve meyvelerin yanı sıra binlerce ton kırmızı ve beyaz et olduğu öğrenildi

Antalya'nın Serik ilçesindeki, Soğuk Hava Deposu Derin Donduruculu Atmosfer Kontrollü Sebze ve Meyve Paketleme Tesisinde çıkan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgilere göre, saat 22.00 sıralarında Kocayatak Mahallesindeki tesisten henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Alevleri kısa sürede farkeden görevliler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Aynı zamanda meyve sebze kasalama merkezi olarakta kullanılan depoda bulunan plastik kasaların tutuşması nedeniyle alevler gökyüzüne yükseldi. Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 17 arazöz, 50 civarında yer ekibi müdahale ederken, çalışmalara belediyelerin park ve bahçelere ait su tankerleriyle Serik Orman işletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz de destek verdi. Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Vatandaşlar ve depoda ürünleri bulunanlar söndürme çalışmalarını izledi. Tesiste sebze ve meyvelerin yanı sıra, binlerce ton kırmızı ve beyaz etin olduğu öğrenildi.
Yaklaşık 10 bin metrekarelik kapalı alanda devam eden yangın 2 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına geçildi. Kepçe yardımıyla deponun çöken kısımları kaldırılıp söndürme ve soğutma çalışması yapılıyor.
Dumandan etkilenen ve yaralananın bulunmadığı yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Sabaha kadar soğutma çalışmasının devam edeceği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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