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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalyaspor’da Boffin performansıyla göz dolduruyor

İHA

Antalyaspor’da Boffin performansıyla göz dolduruyor

Süper Lig’in ikinci yarısında büyük bir çıkış yakalayan Antalyaspor’da Belçikalı kaleci Ruud Boffin’in performansı beğeni topluyor.
Süper Lig’in ikinci yarısına Göztepe yenilgisiyle başlayan ve ardından çıktığı 11 maçta yenilgi yüzü görmeyen Antalyaspor’da kaleci Boffin’in takıma katkısı büyük oldu. 33 yaşındaki Belçikalı eldiven, 3 yıl önce Eskişehirspor’dan Antalyaspor’a transfer olmuştu. Kırmızıbeyazlılarla 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Boffin, gösterdiği performansla herkesin beğenisini topladı. Kritik maçlarda yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutan Boffin’in performansı artarak devam ediyor.
Bu sezon geride kalan 29 Süper Lig maçının 21’inde forma giyen Boffin, 33 gol yedi, 6 maçta kalesini gole kapattı. Takımının ikinci yarıdaki yükselişinde büyük pay sahibi olan Boffin, son 13 lig maçında da sahaya ilk 11’de çıktı. 3 sarı kartı bulunan Boffin, cezalı duruma düşüp takımını yalnız bırakmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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