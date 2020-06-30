Doğa harikası Düden Şelalesi’ne ziyaretçi akını Şelalenin suyu canlandı, balıklar ve ördekler geri döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğa harikası Düden Şelalesi’ne ziyaretçi akını Şelalenin suyu canlandı, balıklar ve ördekler geri döndü

İHA

Antalya'daki dünyaca ünlü Düden Şelalesi, yeni normalleşme süreciyle birlikte tekrar kapılarını açtı. Pandemi döneminde bir süre kapalı tutulan ve kendini yenileyen şelale, daha berrak ve gürül gürül akan şelalesi ve yemyeşil bitki örtüsüyle, misafirlerini ağırlamaya başlarken, şelalede yıllar sonra balıklar ve ördekler görüldü.

Doğa harikası Düden Şelalesi’ne ziyaretçi akını Şelalenin suyu canlandı, balıklar ve ördekler geri döndü

Antalya'daki dünyaca ünlü Düden Şelalesi, yeni normalleşme süreciyle birlikte tekrar kapılarını açtı. Pandemi döneminde bir süre kapalı tutulan ve kendini yenileyen şelale, daha berrak ve gürül gürül akan şelalesi ve yemyeşil bitki örtüsüyle, misafirlerini ağırlamaya başlarken, şelalede yıllar sonra balıklar ve ördekler görüldü.
Koronavirüs (Covid19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan ve normalleşme süreciyle birlikte de yeniden ziyarete açılan Düden Şelalesi, doğal güzelliği ve serin havasıyla sıcak yaz günlerinde Antalyalıların ve turistlerin gözdesi oluyor. Mavi ve yeşilin buluştuğu doğa harikası Düden Şelalesi'ni ziyaret edenler, fotoğraf çektiriyor, yürüyüş yapıyor eşsiz güzellikleri seyretmenin keyfini çıkarıyor.

Doğa yenilendi
Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET tarafından hizmet verilen Düden Şelalesi’nde kapalı olduğu dönemde düzenli olarak çevre ve su temizliği, bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. Yaklaşık 3 ay ziyarete kapalı kalan şelalede bu süreçte doğa kendini yeniledi. Şelalenin suyunda belirgin bir berraklık gözlenirken, bitki örtüsü de canlandı.

Balıklar ve ördekler geri döndü
Pandemi döneminde doğanın kendini yenilediğini bunun da en çok Düden Şelalesin de göze çarptığını ifade eden Düden Şelalesi İşletme Müdürü Rıfat Ünal, “Doğa kendini yenilerken biz de suda ve çevrede temizlik yaptık. Şelaleyi saran bitkiler gürleşirken, bir canlanma göze çarpıyor. Suyun temizlenmesi sonucu canlı türlerine doğal yaşam alanı hazırlanmış oldu. Örneğin şelalede 5 yıldan sonra ilk kez balık görüldü. Ayrıca ördekler de şelalede misafir olmaya başladı. Bu doğal güzelliğe canlı türleri de renk katmaya başladı. Bu canlılık misafirlerimizin de ilgisi çekiyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya Havalimanına PCR testi laboratuvarı Günlük 500 kapasitesi olan birimde yerli ve yabancı turistler için test ücreti 110 TL olarak belirlendi. Yeni tip Korona virüsle(Covid-19) mücadele kapsamında, Antalya Havalimanına, yerli ve yabacı turistler için PCR test laboratuvarı açıldı
YEREL HABERLER Antalya Havalimanına PCR testi laboratuvarı Günlük ...
Antalya Havalimanı'nda test merkezi hizmete girdi
YEREL HABERLER Antalya Havalimanı'nda test merkezi hizmete girdi
Kimlikleri görenler gözlerine inanamıyor, kız kardeşler yıllara meydan okuyor 119 ve 101 yaşındaki kız kardeşlerden uzun yaşamanın sırları Bir asırlık hayatı geride bırakan kız kardeşler halen kendi işlerini kendileri yapıyor Köyden çıkmadılar, hazır gıda yemediler, çobanlık yapıp harman kaldırdılar
YEREL HABERLER Kimlikleri görenler gözlerine inanamıyor, kız ...
Kemer meydanına 33 bin bitki dikildi Kemer Cumhuriyet Meydanı’na peyzaj çalışması
YEREL HABERLER Kemer meydanına 33 bin bitki dikildi Kemer Cumhuriyet ...
Yangında çelik iskelet yamuldu, çatı sacı buruştu
YEREL HABERLER Yangında çelik iskelet yamuldu, çatı sacı buruştu
Ölüm hastane bahçesinde yakaladı, cesedi temizlik işçileri buldu Antalya devlet hastanesi bahçesinde şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Ölüm hastane bahçesinde yakaladı, cesedi temizlik ...
Hemşirelik Fakültesi öğrencilerine dijital mezuniyet töreni
YEREL HABERLER Hemşirelik Fakültesi öğrencilerine dijital mezuniyet ...
Hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu
YEREL HABERLER Hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu
Konyaaltı'nda 13 bin 500 vatandaş ‘Arabada Sinema’ izledi
YEREL HABERLER Konyaaltı'nda 13 bin 500 vatandaş ‘Arabada Sinema’ ...
Kaş Belediyesi Şırnaklı kardeşlerini ağırladı
YEREL HABERLER Kaş Belediyesi Şırnaklı kardeşlerini ağırladı
Antalya'da alevlerin gökyüzünü aydınlattığı büyük yangında zarar yaklaşık 80 milyon lira Soğuk hava deposunda saatlerce devam eden yangının gündüz görüntüleri felaketin boyutunu ortaya koydu 10 bin 250 metrekarelik Soğuk Hava Deposu Derin Donduruculu Atmosfer Kontrollü Sebze ve Meyve Paketleme Tesisi kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Antalya'da alevlerin gökyüzünü aydınlattığı büyük ...
CK Enerji'den pandemi döneminde 4 hastaneye şarj istasyonu
YEREL HABERLER CK Enerji'den pandemi döneminde 4 hastaneye şarj ...
Antalya'da kaçakçılık operasyonları Çok miktarda kaçak cep telefonu, sahte alkol, parfüm ve kol saati gele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da kaçakçılık operasyonları Çok miktarda ...
Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı: Gurbetçiler Portekiz'e mi gitsin?
YEREL HABERLER Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı: ...
Ağzına ve yüzgecine poşet dolanan deniz kaplumbağasını vatandaşlar kurtardı
YEREL HABERLER Ağzına ve yüzgecine poşet dolanan deniz ...
Antalyaspor’da Boffin performansıyla göz dolduruyor
YEREL HABERLER Antalyaspor’da Boffin performansıyla göz dolduruyor
CERN'de çalışan fizikçinin annesinin şaşkınlığı: Biz senin öğretmen olmanı bekliyorduk
YEREL HABERLER CERN'de çalışan fizikçinin annesinin şaşkınlığı: Biz ...
30'uncu deniz otomobili, denize indirilip test edildi
YEREL HABERLER 30'uncu deniz otomobili, denize indirilip test edildi
Türkiye'de kendilerini çok daha güvende hissediyorlar
YEREL HABERLER Türkiye'de kendilerini çok daha güvende hissediyorlar
Asırlık odun kömürcülüğü mesleği zamana yenildi
YEREL HABERLER Asırlık odun kömürcülüğü mesleği zamana yenildi
Kilo verirken dünya şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Kilo verirken dünya şampiyonu oldu
Serik´te soğuk hava ve paketleme tesisinde yangın (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Serik´te soğuk hava ve paketleme tesisinde yangın ...
Serik´te soğuk hava ve paketleme tesisinde yangın (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Serik´te soğuk hava ve paketleme tesisinde yangın ...
Serik´te soğuk hava ve paketleme tesisinde yangın (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Serik´te soğuk hava ve paketleme tesisinde yangın ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X