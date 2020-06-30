Traktör dere yatağına yuvarlandı; sürücü öldü, yeğeni ağır yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde dere yatağına yuvarlanan traktörün sürücüsü Şefik Aldemir (84) öldü, yeğeni Mustafa Özdemir (38) ağır yaralandı.<br>Zırlankaya Mahallesi'ndeki evinden akrabalarını ziyaret için 48 HL 673 plakalı traktörle sabah saatlerinde yola çıkan Şefik Aldemir, yanına Tekke Mahallesi'nde oturan yeğeni Mustafa Özdemir'i de aldı. Şefik Aldemir'in kullandığı traktör, seyir halindeyken sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, dere yatağına yuvarlandı. Kazada Şefik Aldemir ve Mustafa Özdemir ağır yaralandı.<br>İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler Şefik Aldemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı Mustafa Özdemir ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.<br>Şefik Aldemir'in cenazesi cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Serik Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ<br>2020-06-30 13:11:17<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.