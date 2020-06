Domuzlar arpa tarlasını istila etti Çiftçi Veli Küçüksolak: "Ekili olan ve hasat esnasında gördüğümüz tarlamızı resmen yeniden sürmüşler"

Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki İmecik Susuzu Ovası'nda arpa hasadı devam ederken, ovadaki tüm ekili tarlalara domuz girdi. Domuzlar ekili arazilere zarar verirken, çiftçiler ise büyük mağduriyet yaşadı. Mahsullerinin domuzlar tarafından yendiğini ve mağdur olduğunu söyleyen çiftçi, "Ekili olan ve hasat esnasında gördüğümüz tarlamızı resmen yeniden sürmüşler" dedi.

Her yıl İmecik Susuzu Ovası'ndaki tarlalara dadanan domuzlar, bu sene de hasat zamanı ortaya çıktı. Ovanın her yerinde ekili arazileri talan eden domuzların çiftçiye verdiği zarar, Veli Küçüksolak’ın arpa tarlasında ortaya çıkan manzara ile gözler önüne serildi. Domuzlar, çiftçi Küçüksolak’ın 7 dönümlük araziye ekili arpasını talan etti. İlçede yeterli mücadele edilememesi ile sayıları artan domuzlar, çiftçinin hasat zamanı en büyük düşmanı haline geldi.



"Biz ekeceğiz, onlar yiyecek"

Domuzların bir gecede arpa tarlasında 7 dönümlük alana zarar verdiğini söyleyen çiftçi Veli Küçüksolak, “Biz çiftçiler artık ürünlerimize sahip çıkamaz hale geldik. Bir sürüde 3040 domuz var. Çok kalabalık geziyorlar. Seslerini duyuyoruz ancak bizden korkmuyorlar. Bizlere de saldırma ihtimali çok yüksek. Yaklaşamıyoruz. Mahsullerimizi yiyerek aç karınlarını doyuruyorlar ancak domuz bir tane iki tane değil. Her gece geliyorlar. Nasıl mücadele edeceğiz? bir çare bulunmasını istiyoruz. Tarım ilçe Müdürlüğü, Ziraat Odası başkanlığı, yetkililer bunun bir yöntemini bulmalı. Böyle devam ederse sayıları daha da artacak, biz ekeceğiz onlar yiyecek” diye konuştu.

Domuz avının toplu olarak serbest bırakılmasını istediklerini kaydeden Küçüksolak, “Ekili olan ve hasat esnasında gördüğümüz tarlamızı resmen yeniden sürmüşler. Çiftçiler, domuzların toplu avlanmasına izin verilmesini istiyor. Ovada ciddi zararlar veriliyor. Bir an önce bunun önün geçilmeli” şeklinde konuştu.

