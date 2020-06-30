Esnaf birlik başkanlarından Tütüncü’ye 'Kira' teşekkürü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Esnaf birlik başkanlarından Tütüncü’ye 'Kira' teşekkürü

İHA

Pandemi sürecinde belediyeye ait ticari tesisleri işleten esnaftan 3 ay kira bedeli almayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye, birlik başkanlarının da aralarında yer aldığı esnaf heyeti teşekkür ziyaretinde bulundu.

Esnaf birlik başkanlarından Tütüncü’ye 'Kira' teşekkürü

Pandemi sürecinde belediyeye ait ticari tesisleri işleten esnaftan 3 ay kira bedeli almayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye, birlik başkanlarının da aralarında yer aldığı esnaf heyeti teşekkür ziyaretinde bulundu.
Kepez Belediyesi’ne ait ticari tesisleri işleten esnaftan pandemi süreci nedeniyle Mart, Nisan ve Mayıs aylarında kira alınmadı. Hakan Tütüncü’yü, çok sayıda birlik başkanlarının da aralarında bulunduğu esnaf heyeti, ziyaret etti. Teşekkür ziyaretine; Isparta Esnaf Odaları Birlik Başkanı ve 6. Bölge Esnaf Kefalet Kooperatifleri Bölge Birlik Başkanı Ahmet Tural, Burdur Esnaf Odaları Birliği Başkanı Metin Sipahi, Kütahya Esnaf Odaları Birlik Başkanı İbrahim Yiğit, Denizli Esnaf Odaları Birlik Başkanı Mehmet Ali Erbeği ve Türkiye Kahveciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, Antalya Esnaf Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, oda ve kooperatif başkanlarından oluşan esnaf heyeti katıldı.

"Zor günlerde esnafın yanında oldunuz"
Heyet adına konuşan Isparta Esnaf Odaları Birlik Başkanı ve 6. Bölge Esnaf Kefalet Kooperatifleri Bölge Birlik Başkanı Ahmet Tural, belediyeye ait iş yerlerinden 3 ay kira alınmamasından dolayı Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye, teşekkür etti. Birlik Başkanı Tural, “Bu zor günlerde tüm imkanlarınızla esnafımızın yanında olduğunuzu gördük. Öncelikle kiracınız olan tüm esnaflardan herhangi bir ayrım gözetmeden üç ay kira almama kararınız Türkiye'de bir ilk oldu. Bu konuda öncü oldunuz. Şimdi diğer belediyelerin de bu kampanyaya katkı yapmasına vesile oldunuz. Ayrıca bu süreçte zorda, darda kalan esnafa yardımlarınız oldu. 2 bin 200'den fazla esnafa düzenli olarak dezenfekte hizmetiniz çok anlamlı. Bu konudaki gayretleriniz de çok anlamlı. Esnafa dezenfektan, siperlik ve maskelerden oluşan sağlık kitleri hediye ettiniz. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Bölge esnaf temsilcileri olarak, Antalya'daki Esnaf Odaları ile uyumlu çalışmanızın, pandemi süresince adeta zirve yaptığını öğrendik. Bundan çok memnun olduğumuzu ifade etmek isteriz. Esnafı yanına alan, hizmetleriyle onların gönüllerine giren başkanlar asla unutulmaz. Siz bu güzel yolu tercih ettiniz. Yolunuz açık olsun."diye konuştu.

"Esnaf toplumun temelidir"
Bölge Esnaf Temsilcilerinin ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Tütüncü de, "Esnaf toplumun temelidir. Esnafın memnuniyeti toplumun memnuniyetidir. Biz esnafın belediyesiyiz. Her zaman esnafımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Burası sizin eviniz. Evinize hoş geldiniz." diye konuştu. Kepez Belediyesi olarak her zaman esnafın yanında durduklarını ve durmaya da devam edeceklerini belirten Başkan Tütüncü, “Dünya olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bu zor günleri hep beraber aşacağız. Koronavirüsle mücadele kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar sırasında her zaman olduğu gibi esnafımızın da yanında olmalıydık. Esnafımızın bugün yanın da olmayacaktık ta, ne zaman olacaktık? Bizde belediyemize ait ticari tesislerimizi işleten, açık ya da kapalı hiç ayrım yapmadan esnafımızdan Mart, Nisan ve Mayıs aylarında kira almadık. “ dedi.

"Sözde değil özde esnaf dostu"
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere de "Hakan Başkan sözde değil özde esnaf dostudur. Bir dönem kendisiyle Belediye Meclis Üyesi olarak çalışmaktan onur duydum. Esnafımızın yanında olduğunu duruşuyla, tavrıyla, aldığı örnek kararlarla bugüne kadar sayısız kez gösteren başkanımıza her zaman müteşekkiriz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TİSAB Başkanı Göktaş: "Türkiye'de alınan önlemler İspanya, İtalya ve Almanya'da bile yok"
YEREL HABERLER TİSAB Başkanı Göktaş: "Türkiye'de alınan önlemler ...
Domuzlar arpa tarlasını istila etti Çiftçi Veli Küçüksolak: "Ekili olan ve hasat esnasında gördüğümüz tarlamızı resmen yeniden sürmüşler"
YEREL HABERLER Domuzlar arpa tarlasını istila etti Çiftçi Veli ...
14 kez kan bağışında bulunan kaymakama bronz madalya
YEREL HABERLER 14 kez kan bağışında bulunan kaymakama bronz madalya
Traktör dere yatağına yuvarlandı; sürücü öldü, yeğeni ağır yaralı
YEREL HABERLER Traktör dere yatağına yuvarlandı; sürücü öldü, yeğeni ...
Yeşildere’ye yeni cadde ve sokaklar açılıyor
YEREL HABERLER Yeşildere’ye yeni cadde ve sokaklar açılıyor
Antalya Havalimanına PCR testi laboratuvarı Günlük 500 kapasitesi olan birimde yerli ve yabancı turistler için test ücreti 110 TL olarak belirlendi. Yeni tip Korona virüsle(Covid-19) mücadele kapsamında, Antalya Havalimanına, yerli ve yabacı turistler için PCR test laboratuvarı açıldı
YEREL HABERLER Antalya Havalimanına PCR testi laboratuvarı Günlük ...
Antalya Havalimanı'nda test merkezi hizmete girdi
YEREL HABERLER Antalya Havalimanı'nda test merkezi hizmete girdi
Kimlikleri görenler gözlerine inanamıyor, kız kardeşler yıllara meydan okuyor 119 ve 101 yaşındaki kız kardeşlerden uzun yaşamanın sırları Bir asırlık hayatı geride bırakan kız kardeşler halen kendi işlerini kendileri yapıyor Köyden çıkmadılar, hazır gıda yemediler, çobanlık yapıp harman kaldırdılar
YEREL HABERLER Kimlikleri görenler gözlerine inanamıyor, kız ...
Kemer meydanına 33 bin bitki dikildi Kemer Cumhuriyet Meydanı’na peyzaj çalışması
YEREL HABERLER Kemer meydanına 33 bin bitki dikildi Kemer Cumhuriyet ...
Doğa harikası Düden Şelalesi’ne ziyaretçi akını Şelalenin suyu canlandı, balıklar ve ördekler geri döndü
YEREL HABERLER Doğa harikası Düden Şelalesi’ne ziyaretçi ...
Yangında çelik iskelet yamuldu, çatı sacı buruştu
YEREL HABERLER Yangında çelik iskelet yamuldu, çatı sacı buruştu
Ölüm hastane bahçesinde yakaladı, cesedi temizlik işçileri buldu Antalya devlet hastanesi bahçesinde şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Ölüm hastane bahçesinde yakaladı, cesedi temizlik ...
Hemşirelik Fakültesi öğrencilerine dijital mezuniyet töreni
YEREL HABERLER Hemşirelik Fakültesi öğrencilerine dijital mezuniyet ...
Hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu
YEREL HABERLER Hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu
Konyaaltı'nda 13 bin 500 vatandaş ‘Arabada Sinema’ izledi
YEREL HABERLER Konyaaltı'nda 13 bin 500 vatandaş ‘Arabada Sinema’ ...
Kaş Belediyesi Şırnaklı kardeşlerini ağırladı
YEREL HABERLER Kaş Belediyesi Şırnaklı kardeşlerini ağırladı
Antalya'da alevlerin gökyüzünü aydınlattığı büyük yangında zarar yaklaşık 80 milyon lira Soğuk hava deposunda saatlerce devam eden yangının gündüz görüntüleri felaketin boyutunu ortaya koydu 10 bin 250 metrekarelik Soğuk Hava Deposu Derin Donduruculu Atmosfer Kontrollü Sebze ve Meyve Paketleme Tesisi kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Antalya'da alevlerin gökyüzünü aydınlattığı büyük ...
CK Enerji'den pandemi döneminde 4 hastaneye şarj istasyonu
YEREL HABERLER CK Enerji'den pandemi döneminde 4 hastaneye şarj ...
Antalya'da kaçakçılık operasyonları Çok miktarda kaçak cep telefonu, sahte alkol, parfüm ve kol saati gele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da kaçakçılık operasyonları Çok miktarda ...
Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı: Gurbetçiler Portekiz'e mi gitsin?
YEREL HABERLER Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı: ...
Ağzına ve yüzgecine poşet dolanan deniz kaplumbağasını vatandaşlar kurtardı
YEREL HABERLER Ağzına ve yüzgecine poşet dolanan deniz ...
Antalyaspor’da Boffin performansıyla göz dolduruyor
YEREL HABERLER Antalyaspor’da Boffin performansıyla göz dolduruyor
CERN'de çalışan fizikçinin annesinin şaşkınlığı: Biz senin öğretmen olmanı bekliyorduk
YEREL HABERLER CERN'de çalışan fizikçinin annesinin şaşkınlığı: Biz ...
30'uncu deniz otomobili, denize indirilip test edildi
YEREL HABERLER 30'uncu deniz otomobili, denize indirilip test edildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X