Yanarak elektrik direğinden yere düşen kargalar, tarlayı tutuşturdu

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde elektrik direğine konan kargalar, tellere temas edince yanarak yere düştü ve ekili tarlada yangına sebep oldu. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, vatandaşların anında müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Yazır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik direğine konan kargalar tellere temas etikten sonra, yanarak yere düştü. Düştükleri yerde kuru otları tutuşturan kargalar yangına sebep oldu. Çevredeki vatandaşlar elektrik direğinden gelen sesten sonra tarlaların yandığını fark etti. Yangın, çevredekilerin müdahalesiyle daha fazla alana sıçramadan söndürüldü.

Aynı olayın geçen yıl da olduğunu belirten tarla sahibi Musa Bucaklı, "Ben tarlamda bulunan elektrik direğinin kaldırılmasını istiyorum. Şuan da ben mağdur oldum" dedi.

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