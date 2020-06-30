Korkuteli'nde sinekle mücadele devam ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı sinekle mücadele ekibi, Korkuteli ilçesinde larva oluşumuna neden olabilecek unsurları ortadan kaldırarak, ilaçlama çalışması yapıyor.

Ekipler, Korkuteli ilçe merkezi, Çomaklı, Kargalık mahallesinde başta sivrisinek olmak üzere, karasinek, hamamböceği gibi halk sağlığı açısından önemli zararlılara karşı biyolojik, kimyasal ve fiziksel mücadele yapıyor.

Ekipler, ayrıca larva oluşumuna neden olacak eski lastikleri toplarken, her türlü kova ve kapta bulunan suları boşaltarak önlem alıyor. Durgun sularda da ilaçlama yapan ekipler, vatandaşların sinekten kaynaklı şikayetlerini en aza indirmek ve halk sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak çalışıyor.

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