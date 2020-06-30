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Korkuteli Kız İmam Hatip Lisesi'nin adı değiştirildi

İHA

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bulunan Kız İmam Hatip Lisesi'ne Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün kararıyla, öğretmenlik yaptığı Antalya'da geçirdiği trak kazasında hayatını kaybeden Hasan Özdemirci'nin ismi verdidi.

Korkuteli Kız İmam Hatip Lisesi'nin adı değiştirildi

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bulunan Kız İmam Hatip Lisesi'ne Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün kararıyla, öğretmenlik yaptığı Antalya'da geçirdiği trak kazasında hayatını kaybeden Hasan Özdemirci'nin ismi verdidi.
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Korkuteli Kaymakamlığı'na gönderilen yazıda, valilik yazısıyla okulun mevcut adının, 'Hasan Özdemirci Kız İmam Hatip Lisesi' olarak değiştirilmesinin talep edildiği belirtildi. Yazıda, "Korkuteli Kız İmam Hatip Lisesi adının, 'Hasan Özdemirci Kız İmam Hatip Lisesi' olarak ilgi ve yönetmenlik olarak valilik talebi doğrultusunda değiştirilmesinin uygun olacağı uygun göründü” ifadeleri kullanıldı.

Hasan Özdemirci kimdir?
Korkuteli'nde yıllarca imam hatip lisesinde öğretmenlik görevini sürdüren Özdemirci, ilçe gençliğinin kalkınmasında manevi kanaat önderliği yaptı. Birçok öğrenci yetiştiren Özdemirci, öğretmenlik yaptığı Antalya'da trafik kazası geçirmesi sonucu hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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