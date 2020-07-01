Büyükşehirden Finike’de 3 kişiye hasta yatağı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Finike’de 3 kişiye hasta yatağı yardımı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, hastalıkları nedeniyle yatağa bağlı kalan vatandaşlara tam donanımlı hasta yatağı yardımlarını sürdürüyor. Finike’de 3 kişiye daha hasta yatağı yardımında bulunuldu.

Finike ilçesi Turunçova Mahallesi’nde evde geçirdiği kaza sonrası vücudunda kırıklar oluşan 86 yaşındaki Meryem Aslan ilerleyen yaşından dolayı yatağa bağımlı hale geldi. Torunları Büyükşehir Finike Hizmet Birimine ulaştı. Hasta yatağını teslim alan oğlu Ayhan Aslan, “Annem rahatsızlığı sonucu hareket edemez oldu. Bakımını biz sağlıyoruz. Kızım ve oğlum Büyükşehir Belediyesi’ni aramış. Hemen geri dönüş yaptılar ve kısa sürede hasta yatağını teslim ettiler. Muhittin Başkanıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

Taburcu olmadan yatağı kuruldu

Finike’de geçirdiği kaza sonucu kalça kemiği kırılan ve hastanede yatan Gökbük Mahallesi sakini 66 yaşındaki Fatma Çetmez’in ailesi belediyeden hasta yatağı talebinde bulundu. Talebe olumlu cevap veren Büyükşehir Belediyesi, Fatma Çetmez hastaneden taburcu edilmeden evine hasta yatağını kurdu.

Finike Hasyurt Mahallesi Zeybekler Sokak’ta ikamet eden 77 yaşındaki Süleyman Şahiner’e de hasta yatağı yardımı yapıldı. İlerleyen yaşına bağlı hastalıkların yanında Alzheimer hastası olan Süleyman Şahiner'e, oğlunun talebinin ardından yapılan inceleme sonucu hasta yatağı teslim edildi.

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