Asyalı, Avrupalı ve Afrikalı gençler online Türkçe öğreniyor

<br>Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER), Asya, Avrupa ve Afrikalı gençlere online Türkçe öğretiliyor. 2018 yılından bu yana 3 bin yabancı öğrenciye Türkçe öğreten merkez, pandemi sürecinde de derslerine uzaktan eğitimle devam ediyor.<br>TÖMER Müdürü Doç. Dr. Tugay Arat, 2016 yılında kurulan merkezin 2018 yılından itibaren 3 bine yakın yabancı öğrenciye Türkçe öğrettiğini belirtti. Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle öğrenci sayısı azalmasına karşın halen Afrika, Asya ve Avrupa'dan öğrencilere uzaktan eğitimle Türkçe öğrettiklerini kaydeden Doç. Dr. Arat, "Toplam 50 ülkeden 167 öğrenciye 12 öğretim görevlisi arkadaşımız Türkçe öğretiyor" dedi.<br>Bütün dünyada bir öğrenim hareketliliği olduğunu, öğrencilerin sadece kendi ülkelerinde değil, farklı ülkelerde eğitimler alarak kendilerini geliştirmek istediklerini anlatan Doç. Dr. Arat, "Türkiye de bu anlamda yükselen bir yıldız" diye konuştu.<br>Türkçe öğrenen öğrencilerin ileride çalışma hayatlarını Türkiye'de şekillendirmek istediklerini ifade eden Doç. Dr. Arat, "Onlar bizim belki ileride ticarette, kültürde ve turizmde elçilerimiz olacak" dedi. Doç. Dr. Arat, devam eden eğitimlere Afganistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Burundi, Çad, Fildişi Sahili, Gine, İran, Gürcistan, Kazakistan, Komorlar, Madagaskar, Malavi, Mısır, Nijerya, Pakistan, Rusya, Sudan, Tanzanya, Tunus, Vietnam, Arnavutluk, Benin, Burkina Faso, Cezayir, Endonezya, Filistin, Güney Sudan, Irak, Karadağ, Kırgızistan, Kosova, Makedonya, Mali, Moğolistan, Özbekistan, Ruanda, Somali, Suriye, Togo, Türkmenistan, Yemen, Danimarka, Portekiz, Polonya, Bolivya, İngiltere, ABD, Kuzey İrlanda ve Kore'den çok sayıda öğrencinin katıldığını kaydetti.<br>BAŞARI GRAFİKLERİNDE DÜŞÜŞ OLMADI<br>TÖMER Öğretim Görevlisi Canan Kökus ise Covid-19 salgınından önce Türkçe derslerinin sınıflarda yapıldığını belirtirken, "Pandemi süreciyle birlikte online eğitime geçtik. Tabi ki sınıftaki ortamla aynı ortam olduğunu söylemek mümkün değil, ama kullandığımız sistem, hocalarımızın özverisi, idarenin desteğiyle bu olumsuz süreci en olumlu şekilde kullanmaya çalışıyoruz" dedi.<br>Dünyanın farklı ülkelerindeki yabancı öğrencilerin başarı grafiklerine bakıldığında bir düşüş olmadığını kaydeden Kökus, "Fiziksel ortam ile online eğitim karşılaştırmasında, başarı grafiklerinde düşüş olmadığını gördük" diye konuştu.<br>ESKİDEN 5 DAKİKA DERS UZATSAK 'OF HOCAM' DERLERDİ<br>Uzaktan eğitimin sosyalleşme açısından çok olumlu olmamasına rağmen, öğrencilerin ilgilerinin azalmadığını ifade eden Kökus, şunları söyledi:<br>"Uzaktan eğitimde ders sürelerini uzatarak, dersi eğlenceli hale getirerek öğrencilerin sosyalleşmelerine katkı sağlıyoruz. Hatta fiziksel ortamda dersi 5 dakika uzattığımızda 'Of hocam' dedikleri oluyordu ama uzaktan eğitimde 1 saat bile uzatsak 'Hocam uzatalım, kapatmayın, konuşalım' diye olumlu dönüşler alıyoruz."DHA-Eğitim Türkiye-Antalya Selma KUNAR<br>2020-07-01 10:49:51<br>

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