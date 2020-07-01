Antalya'da asker uğurlamasında tedbirlere uyulmadı

<br>Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da asker eğlencelerinde fiziki mesafe hiçe sayılırken, konvoy yaparak şehirde tur atan kişiler trafiği de tehlikeye attı, otogar içinde ve dışında ise yoğunluk yaşandı. <br>Celp döneminin gelmesiyle birliklerine askere gidecek gençler için Antalya'nın farklı noktalarında eğlenceler düzenlendi. Uğurlamalarda fiziki mesafe hiçe sayılırken, konvoy yaparak şehirde tur atan kişiler trafiği de tehlikeye attı. Kent merkezinde polis ekipleri, eğlence düzenleyen ve konvoy yapan kişilere göz açtırmadı. Eğlence yapan kişiler uyarılarak dağıtılırken, araç konvoyları ise durduruldu. Trafiği tehlikeye düşüren araçlara ise cezai işlem uygulandı.<br>Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde ise insan ve araç sayısında yoğunluk yaşandı. Asker adaylarının yakınları otogar içerisinde slogan atarak otobüs kalkış saatini bekledi. Koronavirüs önlemlerinin hiçe sayıldığı otogar kapısında bazı kişiler, asker adayını havaya fırlattı. Otobüs peronlarının olduğu bölgeye yalnızca bileti olanlar alınırken, yoğunluğun artmasıyla otogar araç girişine kapatıldı. Bunun üzerine konvoy halinde asker uğurlamaya gelenler, yol kenarlarına park ettikleri araçları önünde müziğin sesini sonuna kadar açarak eğlencelerine devam etti.<br>Yol kenarına park edilen araçlar nedeniyle trafik sıkıştı. Sıkışan trafik nedeniyle otobüsünü kaçırmak üzere olan kişiler araçlarından inip yürüyerek otogara girebildi. Son ses müzik çalınan park halindeki bir aracın yanında asker adayına şınav çektirildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER<br>2020-07-01 10:55:05<br>

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