Kedi ile yılanın birbirlerine saldırı anı kamerada

'Anneannem ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bir sokak kedisi ile yılanın birbirlerine saldırı anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.<br>Atatürk Mahallesi'nde gece yarısı yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan ile sokak kedisinin karşılaması cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, caddede ilerleyen yılanı gören kedi, hamle yapıyor. Hayvanın peşini bırakmayan kedi, üzerine zıplayan ve sokmaya çalışan yılana pençe atarak karşılık veriyor. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK<br>2020-07-01 12:22:10<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.