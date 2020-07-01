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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konyaaltı’nda Girişimci Kadınlar Üretim Kooperatifi kurulacak

İHA

Konyaaltı’nda Girişimci Kadınlar Üretim Kooperatifi kurulacak

Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi, kadınların üreterek ekonomiye katkı sağlaması amacıyla Girişimci Kadınlar Üretim Kooperatifi kurmaya hazırlanıyor.
Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi, Covid19 tedbirleri nedeniyle ara verdiği çalışmalarına yeni projelerle tekrar başladı. Pandemi sürecinde dijital platformlar üzerinden çalışmalarını yürüten kadın meclisi, yeni normal dönemdeki ilk toplantısını Konyaaltı Belediyesi’nin toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Özlem Saday, koronavirüs sürecinde meclisin dijital platformlar üzerinden oluşturduğu komisyonlar vasıtasıyla yaptıkları çalışmaları anlattı.

Kooperatif için komisyon kuruldu
Saday, önceki toplantılarda görüşülen ve ön çalışmaları tamamlanan Girişimci Kadınlar Üretim Kooperatifi projesi ile ilgili kadın meclisi üyelerine bilgi verdi. Başkan Saday, “Girişimci Kadınlar Kooperatifi kurma amacımız Konyaaltı'nda yaşayan kadınları üretime yönlendirerek ekonomiye katkı sağlamaktır. Pandemi sürecinde bir kez daha sağlığın ön plana çıktığını gördük. Konyaaltı Belediyesi ve Kent Konseyinin de katkılarıyla kadınlara sağlıklı beslenme ve gıda konusunda eğitimler vermeyi de planlıyoruz” dedi. Toplantıda kooperatif kurulması yönünde komisyon oluşturuldu.
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de Kent Konseyi çalışmalarına önem verdiklerini söyledi. Esen, “Konyaaltı Kent Konseyi farklı alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. Kadın meclisimizin kooperatif çalışmalarını da heyecanla bekliyoruz. Son süreçte kooperatiflerin çalışmaları büyük önem kazandı. Özellikle kırsal mahallelerimizde kadınlarının üretime katkılarını biliyoruz. Bu çalışmaları kooperatifleşmeyle daha da verimli hale getirmek istiyoruz” dedi.

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