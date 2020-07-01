Kağıt toplayıcısı aile, cezasını ödeyemedikleri için otoparka çekilen motosikleti geri istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kağıt toplayıcısı aile, cezasını ödeyemedikleri için otoparka çekilen motosikleti geri istiyor

DHA

Kağıt toplayıcısı aile, cezasını ödeyemedikleri için otoparka çekilen motosikleti geri istiyor

<br>Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde, 2 çocuk sahibi Mehmet Kır (41) ve Fatma Kır (39) çiftinin ailelerini geçindirmek için kağıt topladıkları motosikleti, farklı nedenlerle kesilen cezalarını ödemediği için polis tarafından işlem yapılarak otoparka çekildi. Cezalarını ödeyemediği için de motosiklet, Kır´a teslim edilmedi. Çift, hasta olan büyük oğullarının tedavisi için para kazanmaları gerektiğini belirterek, motosikletin kendilerine geri verilmesini istedi.<br>Serik Orta Mahalle'de yaşayan Mehmet-Fatma Kır çifti, çocukları 12 yaşındaki Muhammet ve 9 yaşındaki Durmuş Ali ile kağıt toplayarak, geçimlerini sağlamaya çalışıyor. Büyük oğulları Muhammet'in kalıtımsal 'Nörofibromatozis Tip I' hastalığı olan çiftin kağıt toplamak için kullandığı 07 YCM 69 plakalı motosiklete, daha önce farklı nedenlerle kesilen cezaları ödemedikleri için polis tarafından işlem yapıldı. Motosikletsiz kağıt toplayamadıklarını dile getiren aile, motosikletin kendilerine teslim edilmesi için yetkililerden yardım istedi.<br>'DEVLET BÜYÜKLERİMİZDEN YARDIM TALEP EDİYORUM'<br>Baba Mehmet Kır, "Durumum çok kötü. Geri dönüşüme kazandırmak için plastik, kağıt topluyorum. Motosikletime el konulduğu için bir şey yapamıyorum. Devletimizden aracımın geri verilmesini istiyorum 2 çocuğumu hastaneye getirip götürmek, evimin gelirini sağlamak için motosikletime ihtiyacım var. Çöplerden topladığım kağıt ve plastikle, evimin geçimini sağlıyorum. Eşim hasta, çocuklarım hasta. Çocuğumun tedavisi için Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gideceğim ama durumum olmadığı için gidemiyorum. Cebimde param yok. Çocuklarımın karnını doyuramadığıma mı yanayım, hastaneye götüremediğime mi yanayım, ne yapayım?" dedi.<br>'PARA İSTEMİYORUM'<br>Büyük oğluna Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'Nerofibromatozis Tip I' teşhisi konulduğunu anlatan baba Kır, "Konuyla alakalı Antalya Valiliği'ne müracaatta bulundum. Serik Kaymakamlığı'nı aradılar. Yardımcı olmaya çalışıyorlar. Maddi sıkıntıdayım. Para istemiyorum. Motosikletimin verilmesini istiyorum.  Dolabımızda karnımızı doyuracak 1-2 günlük gıda kaldı. Çoluğum çocuğum aç" diye konuştu.<br>Anne Fatma Kır da Ankara'dan arayıp, çocuğu hastaneye getirmelerini istediklerini ancak maddi imkanları olmadığı için gidemediklerini söyledi.<br>'ÇOCUĞUM YÜZDE 80 ENGELLİ'<br>Öte yandan Fatma Kır, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Çocuğum yüzde 80 engellidir. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde takipli hastadır. Şu an görünen duruma göre beyin büyümesi, göz ve kulak kaybetme riskimiz var. Doktorun demesine göre bacaklarında da çarpıklıklar var. Acilen devlet büyüklerinden yardım bekliyorum. Bir anne olarak yavrumun sağlığına kavuşmasını istiyorum" diye yardım talebinde bulundu.<br>NÖROFİBROMATOZİS NEDİR?<br>Nörofibromatozis, tip 1 ve tip 2 olmak üzere iki sınıfa ayrılmaktadır. Nörofibromatozis tip 1 (NF1) belirtileri arasında ciltte çok sayıda cafe-au-lait (CLS) olarak adlandırılan sütlü kahve renkli lekeler, nörofibrom adı verilen urlar ve omurilikte eğilme (skolyoz) bulunur. Bunların yanı sıra beyinde, kafa sinirlerinde ya da omurilikte tümörler gelişebilmektedir. Hastaların yaklaşık yüzde 50'sinde öğrenme ile ilgili zihinsel problemler görülmektedir.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ<br>2020-07-01 12:29:03<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kedi ile yılanın birbirlerine saldırı anı kamerada
YEREL HABERLER Kedi ile yılanın birbirlerine saldırı anı kamerada
Konyaaltı’nda Girişimci Kadınlar Üretim Kooperatifi kurulacak
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda Girişimci Kadınlar Üretim Kooperatifi ...
Başkan Ulutaş, Ankara’dan Kaş’a müjdelerle döndü
YEREL HABERLER Başkan Ulutaş, Ankara’dan Kaş’a müjdelerle döndü
Bir çocuğunun annesi dini nikahlı eşini 25 bıçak darbesiyle öldürülen katil zanlısına ömür boyu hapis Dini nikahlı eşini 25 yerinden bıçakladı, mahkemede "pişmanım" dedi
YEREL HABERLER Bir çocuğunun annesi dini nikahlı eşini 25 bıçak ...
Barış mahallesinin iki yakası buluştu
YEREL HABERLER Barış mahallesinin iki yakası buluştu
Dini nikahlı eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren sanığa indirimsiz müebbet
YEREL HABERLER Dini nikahlı eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren sanığa ...
Antalya'da denizcilerin renkli bayramı
YEREL HABERLER Antalya'da denizcilerin renkli bayramı
Antalya'da asker uğurlamasında tedbirlere uyulmadı
YEREL HABERLER Antalya'da asker uğurlamasında tedbirlere uyulmadı
Asyalı, Avrupalı ve Afrikalı gençler online Türkçe öğreniyor
YEREL HABERLER Asyalı, Avrupalı ve Afrikalı gençler online Türkçe ...
Büyükşehirden Finike’de 3 kişiye hasta yatağı
YEREL HABERLER Büyükşehirden Finike’de 3 kişiye hasta yatağı
Döşemealtı’nın kanalizasyon çalışmasında sona gelindi
YEREL HABERLER Döşemealtı’nın kanalizasyon çalışmasında sona gelindi
Koronavirüsü atlatan kadın: Nefes almakta güçlük çekiyorum
YEREL HABERLER Koronavirüsü atlatan kadın: Nefes almakta güçlük ...
Arkadaşlarından yediği dayak, milli sporcu yaptı
YEREL HABERLER Arkadaşlarından yediği dayak, milli sporcu yaptı
Keçi sütünden yapılan peynir, 4 ay kuyuda bekletilip yeniliyor
YEREL HABERLER Keçi sütünden yapılan peynir, 4 ay kuyuda bekletilip ...
Otellerde öncelik fiyat değil, çarkın dönmesi
YEREL HABERLER Otellerde öncelik fiyat değil, çarkın dönmesi
Kız kardeşlerin biri 119, diğeri 101 yaşında
YEREL HABERLER Kız kardeşlerin biri 119, diğeri 101 yaşında
Başkan Böcek'ten İbradı'ya destek sözü
YEREL HABERLER Başkan Böcek'ten İbradı'ya destek sözü
Korkuteli Kız İmam Hatip Lisesi'nin adı değiştirildi
YEREL HABERLER Korkuteli Kız İmam Hatip Lisesi'nin adı değiştirildi
Dolandırıcılıkla suçlanan 16 kişiye 491 yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER Dolandırıcılıkla suçlanan 16 kişiye 491 yıla kadar ...
Covid-19 yeme alışkanlığını değiştirdi Fastfood, karbonhidrat tüketimi arttı Kaygı düzeyi yüksek olanlar bağışıklarını güçlendirmek amacıyla soğan-sarımsak-baharat gibi besinlere yöneldi Karantina sürecinde bireylerin stres, kaygı, öfke, düşük ruh hali, uykusuzluk, gıdaya erişimdeki kısıtlılamalar yeme alışkanlığı değiştirdi
YEREL HABERLER Covid-19 yeme alışkanlığını değiştirdi Fastfood, ...
Korkuteli'nde sinekle mücadele devam ediyor
YEREL HABERLER Korkuteli'nde sinekle mücadele devam ediyor
Yanarak elektrik direğinden yere düşen kargalar, tarlayı tutuşturdu
YEREL HABERLER Yanarak elektrik direğinden yere düşen kargalar, ...
Turizm kenti Antalya, yüksek neme teslim Yüzde 76'lara ulaşan yüksek nemden bunalanların adresi Konyaaltı Sahili oldu
YEREL HABERLER Turizm kenti Antalya, yüksek neme teslim Yüzde ...
Traktör devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaraladı
YEREL HABERLER Traktör devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaraladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X