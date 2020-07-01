Asker eğlenceleri koronavirüs dinlemiyor (2)

'Anneannem ve ben'

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<br>BU KADARI HİÇ YAKIŞMADI<br>Antalya'da asker uğurlamasında, araç konvoyu yapan grup, Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'deki Çallı Altgeçidi'nde trafiği durdurdu. Asker adayı, bulunduğu aracın açılır tavanından çıkarken, arkadaşları, araçlarından indi. Altgeçitte duran araçlar arasında yürüyen 2 kişi ise bellerinden çıkardıkları tabancalar ile tünel içinde havaya ateş etti. Bir süre sonra araçlarına binen grup, konvoy halinde korna çalarak yollarına devam etti.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER<br>2020-07-01 12:34:59<br>

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