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Orman yangınlarında hassas döneme girildi Vatandaşlara, 'orman yangınlarına duyarlı olalım' uyarısı

İHA

Orman yangınlarında hassas döneme girildi Vatandaşlara, 'orman yangınlarına duyarlı olalım' uyarısı

Antalya Kumluca Orman İşletme Müdürü Cengiz Okudan, orman yangınlarında en hassas döneme girdiklerini belirterek, vatandaşlara orman yangınlarına karşı duyarlı olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Okudan, kentteki nem oranının yüzde 10'lara düştüğünü hatırlattı. Bu sezon için şu ana kadar meydana gelen küçük çaplı orman yangınlarını önlediklerini ancak iklim şartlarının elverişsizliği nedeniyle bugünden itibaren yapılan en küçük hatanın telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabileceğini dile getirdi.
Özellikle Kumluca ve çevresinin orman yangınları konusunda hassas bir bölge olduğunu vurgulayan Okudan, "Geçmişte yaşadığımız büyük yangınlara, nemsiz ve rüzgarlı hava neden olmuştur. Aynı havayı yine yaşıyoruz. Bu yüzden çok dikkatli olmalıyız. En küçük hata telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir" dedi.
Yangın meydana geldiği zaman sadece ormanı yakmadığını, tarım alanları, evler, evcil ve yaban hayvanları olmak üzere her çeşit canlının yok olmasına neden olduğunu hatırlatan Kumluca Orman İşletme Müdürü Okudan, "Yangına hassas alanlarda kesinlikle sigara izmariti atmayalım, piknik ateşi ve mangal yakmayalım. Önümüzdeki Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında daha çok tedbirli ve dikkatli olalım yeter" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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