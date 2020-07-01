Hollandalı emekli asker turist, Türk doktorunun ameliyatının ardından gözyaşlarını tutamadı Kalp krizi geçiren Hollandalı emekli askeri, Türk doktor hayata döndürdü Türkiye'nin sağlık turizmindeki başarısı ağlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hollandalı emekli asker turist, Türk doktorunun ameliyatının ardından gözyaşlarını tutamadı Kalp krizi geçiren Hollandalı emekli askeri, Türk doktor hayata döndürdü Türkiye'nin sağlık turizmindeki başarısı ağlattı

İHA

Hollandalı emekli asker turist, Türk doktorunun ameliyatının ardından gözyaşlarını tutamadı Kalp krizi geçiren Hollandalı emekli askeri, Türk doktor hayata döndürdü Türkiye'nin sağlık turizmindeki başarısı ağlattı

Antalya’nın Demre ilçesinde tatil yaptığı sırada kalp krizi geçiren Hollandalı emekli asker Petrus Brouwer (63), doktorun zamanında müdahalesiyle hayata döndü. Geçirdiği Bypass ameliyatıyla 4 damarı değişen Brouwer, hastanede gözyaşlarını tutamadı. 'Kendimizi ülkemizde gibi hissettik diyen' Hollandalı, "Türk doktorumuzun başarısına, ilgisine ve alakasına hayran kaldım. Ülkeme döndüğümde bu tecrübeyi herkese anlatacağım" dedi.
Hollanda’da üst düzey emekli asker olan Petrus Brouwer, Demre’de tatil yaptığı sırada kalp krizi geçirdi. Brouwer, vakit kaybetmeden OFM Antalya Hastanesi’ne getirildi. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Kar tarafından ameliyata alınan Brouwer’un, kalpteki 3 büyük ana damardan bir tanesi tıkalı olduğu anlaşıldı. Acilen koroner anjiyografiye alınan hastanın 4 damarı bypass ameliyatı ile değiştirildi. Yaklaşık 1 hafta hastanede tedavisi devam eden Brouwer, taburcu edildiği sırada oldukça duygulu anlar yaşadı.

“Kendimizi ülkemizde gibi hissettik”
Gözyaşlarını tutamayan Brouwer “Yaklaşık 8 yıldır tatil için Demre’ye geliyordum. Bu yıl da Demre’yi tercih ettik. Bulunduğum yerde göğsümde güçlü bir ağrı hissetim. Beni bu hastaneye getirdiler. 3 gün yoğun bakımda kaldım, 4’ncü günü normal odaya geçtim. Yoğun bakıma götürüldüğümde çok korktum ancak sağlık personelinin ilgisi ve alakası beni çok rahatlattı. Yurt dışından geldiğimiz için, burasının dilini bilmiyorduk, bu bizim için sorun olmadı. Kendimizi ülkemizde gibi hissettik. Türk doktorumuzun başarısına, ilgisine ve alakasına hayran kaldım. Ülkeme döndüğümde bu tecrübeyi herkese anlatacağım. Doktorumun söylediğine göre, 2 ay sonra dağa tırmanabilirim, fiziksel tüm aktivitelerimi yapabilirim. Hastanede iken en çok mangalda tavuk yapmayı özledim. Buradan çıkınca ilk işim mangalda tavuk yapmak olacak” diye konuştu.

“Tatile çıkmadan önce kalbinizi kontrol ettirin”
Ameliyatı gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Kar, tatile çıkacak vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kar, özellikle yurt dışına çıkacak belli bir yaşın üstündeki vatandaşların, tatile çıkmadan önce mutlaka kalp kontrollerini yaptırması gerektiğini söyledi.
Tüm dünyada Covid19 pandemisinin devam ettiğini, ülkemizde bu sürecin kontrol altına alındığını söyleyen Op. Dr. Mustafa Kar, “Belli bir yaşın üzerindeysek, bazı koroner arter hastalığı riski taşıyor isek her büyük olaydan önce kalbimizi kontrol etmemizde fayda var. Şeker hastasıyız, KOAH hastalığımız var, sigara içiyor ve ailede kalp krizi hikâyemiz var ise; şehir ve ülke değiştirmeden önce, uzun seyahatlerden önce doktorunuza başvurup kardiyak checkup'ınızı yaptırmalısınız” ifadelerini kullandı.

“Kalp hastalıkları Covid'den öldürücüdür”
Covid19 salgınıyla birlikte yaşamın devam ettiğine dikkat çeken Mustafa Kar, “Covid salgını tüm dünyada sürüyor fakat yaşam da sürüyor. Koroner arter ve kronik hastalıklar azalmadı. Onların da sıklığı hali hazırda devam ve güncel. Elbette salgına karşı gerekli tedbirleri alacağız, sosyal mesafemizi koruyacağız. Kişisel hijyen kurallarına uyacağız. Ancak kalp kontrollerimizi de asla aksatmamalıyız. Hastanelerimiz bu kurala sonuna kadar uyuyor. Hastanelere gidip kardiyak kontrollerimizi yaptırmamak gibi bir hataya düşmeyin. Kalp hastalıkları Covid19’dan öldürücüdür” uyarısında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kavurucu sıcak polis memurunu da vurdu, trafik polisi kazada plaj şemsiyesiyle görev yaptı Antalya’da trafik kazasına giden trafik polisi, güneşin yakıcı etkisinden korunmak için plaj şemsiyesiyle olay yerine geldi.
YEREL HABERLER Kavurucu sıcak polis memurunu da vurdu, trafik polisi ...
Muratpaşa'da 5 halk plajına Mavi Bayrak verildi
YEREL HABERLER Muratpaşa'da 5 halk plajına Mavi Bayrak verildi
Kepez senaristlerini arıyor
YEREL HABERLER Kepez senaristlerini arıyor
'Böyle cankurtaranlara can kurban' diyenlere inat görev başındalar Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde kadın cankurtaranlar göreve başladı Korona virüs önlemlerine uygun olarak görev yapan kadın cankurtaranlara ilk günden, “‘Böyle cankurtarana can kurban’, ‘boğulayım da beni kurtarsın’ diyenler oldu Kadın cankurtaranlar senaryo gereği boğulan bir kişiyi korona virüs önlemlerine uygun şekilde nasıl kurtarıldığını uygulamalı olarak gösterdi
YEREL HABERLER 'Böyle cankurtaranlara can kurban' diyenlere inat ...
Benzin deposu içinde poşetlere sarılı 6 bin 800 gram uyuşturucu ele geçirildi Polisin narkotik köpeği destekli aramasında uyuşturucu benzin dolu depodan çıktı Naylon poşetlere sarılı uyuşturucuya el konuldu
YEREL HABERLER Benzin deposu içinde poşetlere sarılı 6 bin 800 gram ...
Antalya’da kargo yoluyla uyuşturucu hap sevkiyatı polise takıldı Kargoyu almaya gelen şüpheli kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER Antalya’da kargo yoluyla uyuşturucu hap sevkiyatı ...
Asker eğlenceleri koronavirüs dinlemiyor (2)
YEREL HABERLER Asker eğlenceleri koronavirüs dinlemiyor (2)
Antalya'da pandemi döneminde tüketici şikayetleri yüzde 30 arttı TÜKODER Başkanı Neşet Gündüz: "Birinci derecede şikayetleri uçak biletleri ve düğün salonlarından aldık"
YEREL HABERLER Antalya'da pandemi döneminde tüketici şikayetleri ...
Orman yangınlarında hassas döneme girildi Vatandaşlara, 'orman yangınlarına duyarlı olalım' uyarısı
YEREL HABERLER Orman yangınlarında hassas döneme ...
Başkan Bayar, Kılıçdaroğlu ile Eşref Ural'ın partiye dönüşünü konuştu CHP İl Başkanı Nusret Bayar: " Genel Başkanımız gerekli değerlendirmeyi yapacaktır"
YEREL HABERLER Başkan Bayar, Kılıçdaroğlu ile Eşref Ural'ın partiye ...
Kamer esnafı Bodrum fiyatlarına meydan okudu Yeme ,içme, şezlong gün boyu 70 TL 75 gram bonfile eti içeren tantuni dürüm, ayranla birlikte 20 TL
YEREL HABERLER Kamer esnafı Bodrum fiyatlarına meydan okudu Yeme ...
Kağıt toplayıcısı aile, cezasını ödeyemedikleri için otoparka çekilen motosikleti geri istiyor
YEREL HABERLER Kağıt toplayıcısı aile, cezasını ödeyemedikleri için ...
Antalya'da asker uğurlamalarından inanılmaz görüntüler Önce ana yolda sonra alt geçitte kapalı alanda yolu trafiği kapatıp silahla ateş ettiler
YEREL HABERLER Antalya'da asker uğurlamalarından inanılmaz ...
Kedi ile yılanın birbirlerine saldırı anı kamerada
YEREL HABERLER Kedi ile yılanın birbirlerine saldırı anı kamerada
Konyaaltı’nda Girişimci Kadınlar Üretim Kooperatifi kurulacak
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda Girişimci Kadınlar Üretim Kooperatifi ...
Başkan Ulutaş, Ankara’dan Kaş’a müjdelerle döndü
YEREL HABERLER Başkan Ulutaş, Ankara’dan Kaş’a müjdelerle döndü
Bir çocuğunun annesi dini nikahlı eşini 25 bıçak darbesiyle öldürülen katil zanlısına ömür boyu hapis Dini nikahlı eşini 25 yerinden bıçakladı, mahkemede "pişmanım" dedi
YEREL HABERLER Bir çocuğunun annesi dini nikahlı eşini 25 bıçak ...
Barış mahallesinin iki yakası buluştu
YEREL HABERLER Barış mahallesinin iki yakası buluştu
Dini nikahlı eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren sanığa indirimsiz müebbet
YEREL HABERLER Dini nikahlı eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren sanığa ...
Antalya'da denizcilerin renkli bayramı
YEREL HABERLER Antalya'da denizcilerin renkli bayramı
Antalya'da asker uğurlamasında tedbirlere uyulmadı
YEREL HABERLER Antalya'da asker uğurlamasında tedbirlere uyulmadı
Asyalı, Avrupalı ve Afrikalı gençler online Türkçe öğreniyor
YEREL HABERLER Asyalı, Avrupalı ve Afrikalı gençler online Türkçe ...
Büyükşehirden Finike’de 3 kişiye hasta yatağı
YEREL HABERLER Büyükşehirden Finike’de 3 kişiye hasta yatağı
Döşemealtı’nın kanalizasyon çalışmasında sona gelindi
YEREL HABERLER Döşemealtı’nın kanalizasyon çalışmasında sona gelindi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X