Tıp Fakültesi öğrencileri video konferansla Hipokrat yemini etti

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 20192020 Eğitim Öğretim Yılı Hipokrat Yemin Töreni, Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal’ın da katıldığı video konferans töreni ile gerçekleştirildi. Hekimlik yemininin çok önemli olduğunu ve meslek yaşamları boyunca bu yemine sadık kalmaları gerektiğini dile getiren Rektör Ünal’ın, yemini okuması ve mezun olan öğrencilerin yemini tekrar etmesiyle hekim adayları and içti.

Küresel salgın nedeniyle uzaktan eğitim yoluyla öğrenimlerini tamamlayan Tıp Fakültesi öğrencilerinin yemin töreni, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Özbilim, dekan yardımcıları, öğretim üyeleri ve öğrencilerinde yer aldığı videolu tören ile yapıldı. Mezun öğrencilerin isimlerinin tek tek yazıldığı videolu tören İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.



“Sizleri böyle uğurlamak istemezdik”

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, hekimlere hitaben yaptığı konuşmada “Hepimiz için zorlu bir süreç olan pandemi nedeniyle eğitiminizin son günlerini ve mezuniyetinizi uzaktan tamamlamak zorunda kalmanın burukluğunu yaşıyoruz. Hayatınızın en önemli ve en güzel zamanları olan üniversite yıllarınızın sonuna geldiğimiz bugünlerde sizleri böyle uğurlamak istemezdik. Böyle zorlu bir sürece rağmen eğitiminizi başarıyla tamamlayarak mezun olmak adına sarf ettiğiniz çabayı takdir ediyor ve bu emeklerin karşılığında mezun olacak olan öğrencilerimizi yürekten kutluyorum” dedi.

Hekimliğin özel ve kutsal bir meslek olduğunu söyleyen Rektör Ünal, “Özellikle bu dönemde bir kez daha anlaşıldı ki sağlık çalışanları olarak büyük bir sorumluluk ve özveri isteyen, çalışma koşulları çok zorlu, başkaları uğruna kendi hayatını riske eden, maddi ve manevi olarak ağır bir görevi yerine getirmekteyiz. Sizlerin de insana değer veren, ailesini, ülkesini ve tüm insanlığı seven, mesleki açıdan tam donanımlı ve bilinçli birer hekim olarak görevinizin hakkını vereceğiniz konusunda hiç şüphem bulunmamaktadır” şeklinde konuştu.



“Her zaman yanınızdayız”

Tıp eğitiminin oldukça zorlu bir eğitim olduğunu ifade eden Rektör Ünal, asıl eğitimin meslek yaşamlarında başladığını söyleyerek, “Türkiye’nin dört bir tarafında bu önemli görevi üstleneceksiniz. Bir meslektaşınız ve abiniz olarak sizlere naçizane tavsiyem hayatın özü sevmek ve saygı duymaktır. İnsana, doğaya ve doğadaki tüm canlılara sevgi ve merhametle yaklaşın. Mesleğine tutkuyla bağlı bir hekim olarak, heyecanınızı yürekten hissediyorum. Bu heyecanınızın ve şevkinizin tüm meslek yaşamınız boyunca sürmesini diliyor, hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Akdeniz Üniversitesi ailesi olarak her zaman sizlerin yanındayız” dedi.

Pandemi süreci nedeniyle dijital olarak yemin törenini gerçekleştirmek zorunda kaldıklarını belirten Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Özbilim de yaptığı konuşmada “Tıp Fakültemizin 38. Mezuniyet Dönemi’nde 340 mezunumuzu uğurluyoruz. Öğrencilik hayatınızda gösterdiğiniz çabalarınızdan dolayı sizi tebrik ediyorum. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olmanın ayrıcalığını Türkiye’nin her yerinde hissedeceksiniz. Hipokrat Yemini ederek mesleğe adımını atacak olan meslektaşlarımızı kutluyor ve meslek hayatlarında başarılı olmalarını diliyorum” dedi.

Dekan Özbilim ve dekan yardımcılarının dönem birincisi, ikincisi ve üçüncüsüne tüm mezunları temsilen plaketleri takdim edilerek video son buldu.

