'Ares'in annesinden sanık baba- oğula; 'Yüzü kapalıyken mahrem yerinden nasıl tanıdınız?'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Ares'in annesinden sanık baba- oğula; 'Yüzü kapalıyken mahrem yerinden nasıl tanıdınız?'

DHA

'Ares'in annesinden sanık baba- oğula; 'Yüzü kapalıyken mahrem yerinden nasıl tanıdınız?'

<br>Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, kızları H.E.'yi (14) taciz ettiği iddiasıyla 'Ares' takma adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir'i (18) döverek öldürdükleri öne sürülen baba Veysi E. (47) ile ağabey Kadir O.E.'nin (25), yargılanmasına başlandı. <br>Duruşmada, Şeyhmus Özdemir'in annesi Sultan Kızılay'ın, "Kız kardeşini, yüzü kapalıyken mahrem yerlerinden nasıl tanıdın?" sorusuna, ağabey Kadir O.E., "Göz kısmında küçük bir çizgi vardı" yanıtını verdi.  <br>Olay, 4 Şubat günü, Kepez ilçesi Duacı'daki ormanlık alanda meydana geldi. Kadir O. E., iddiaya göre bir internet sitesinde kız kardeşi H.E.'nin (14) müstehcen fotoğraflarını gördü. Kadir O.E.'nin baskı kurduğu H.E., fotoğrafları internet sitesine, 'Ares' takma adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir'in koyduğunu söyledi. Kadir O.E., durumu babası Veysi E.'ye anlattı. Diyarbakır'dan Antalya Kepez'e gelen babaoğul, Özdemir'e 'reklam filmi çekme' bahanesiyle randevu verdi. Baba ve oğlu, bir kafeteryada buluştukları Özdemir'i ormanlık alana götürüp, öldüresiye dövdü. Ardından da polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.<br>Polis tarafından gözaltına alınan baba-oğul, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Hastanede tedaviye alınan Şeyhmus Özdemir ise 15 gün sonra yaşamını yitirdi.<br>ÖMÜR BOYU HAPİS TALEBİ<br>Veysi E. ve Kadir O.E. hakkında Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın görülmesine bugün başlandı.  Tutuklu sanıklar Veysi E. ve Kadir O.E.'nin SEGBİS ile bağlandığı duruşmada, öldürülen Özdemir'in anne-babası ile taraf avukatları hazır bulundu. Savunmaları alınan Veysi E. ve Kadir O.E., Özdemir'in kendilerine küfür ederek, saldırdığını ve darp ettiğini iddia etti.<br>'YÜZÜ KAPALIYKEN MAHREM YERLERİNDEN NASIL TANIDIN'<br>Soruşturma aşamasında verdiği ifadelerinde, yüzünde emoji olan kız kardeşinin yarı çıplak fotoğrafını sosyal medyada gördüğünü anlatan Kadir O.E., duruşmada Şeyhmus Özdemir'in annesi Sultan Kızılay'ın, "Kız kardeşini, yüzü kapalıyken mahrem yerlerinden nasıl tanıdın?" sorusuna, "Göz kısmında küçük bir çizgi vardı" yanıtını verdi.<br>Duruşmada SEGBİS üzerinden, uzman eşliğinde tanık sıfatıyla ifadesi alınan H.E. ise Şeyhmus Özdemir ile 2 yıl önce internet üzerinden tanıştıklarını anlatarak, "Sonrasında sevgili olduk. Ona göğüs kısmımın açık fotoğrafını attım. Sonrasında buluştuğumuz yerde beni taciz etti. Tedirgin oldum ve oradan kaçtım. Kimseye yaşadıklarımı anlatamadım. Ağabeyim iki yıl sonra fotoğrafımı sosyal medyada görünce anlatmak zorunda kaldım. Hatta o zamanlar intihar etmek için bileklerimi de kestim" dedi.<br>Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.<br>'VİCDANSIZLAR VİCDANDAN ÇOK SÖZ ETTİ'<br>Duruşma çıkışı Şeyhmus Özdemir'in annesi, babası ve arkadaşları, 'Ares'in katillerini savunmayın', 'Ares için adalet istiyoruz' sloganları attı. Anne Sultan Kızılay, sanıkların, Ares'in kendilerini tahrik ettiğini söylediğini ifade ederek, "İki sanığı toplasan 150 kilo eder. Ares 65 kilo. Onları nasıl tahrik edebilir? Bugüne kadar 4-5 kez ifade verdiler. Tüm ifadeleri de çelişkili. Yalan beyanda bulundukları ortada. Vicdansızlar vicdandan çok söz ettiler. Benim yavrumu ezerken, perişan ederken, kafatasını patlatırken vicdanları neredeydi? Elmacık kemikleri, sol kaburgaları kırık, ayağı çatlak, daha sayamadığım çok şey var. Ellerini arkaya bağlayıp arka koltuğa, yüzüstü atmışlar. Gidip yemeklerini yedikten sonra geri geliyorlar ve oğlumun ölüp ölmediğini kontrol ediyorlar. Oğlum kan kaybından gittikten sonra 112'yi aramışlar. Şimdi onlar tahrik olduklarını söylüyor. Biz şu an tahrik olmuyor muyuz? Ares için adalet istiyorum" diye konuştu.<br>Baba Yaşar Özdemir de "Bu şarlatanlar çok komik. Mahkemede Charlie Caplin oynamaları beni şahsen güldürdü. Hakimler de güldü. Ares'in babası olmakla gurur duyuyorum. Ölmüş dahi olsa sonuna kadar arkasındayım. Ares onları tuzağa düşürmüş, Ares onları dövmüş ve hatta Ares onları nasıl öldürmemiş ona şaşırdım. Biz adalete güveniyoruz. Adalet yerini bulacak. Önce Allah'a sonra adalete güveniyoruz" dedi.<br>ARES'İN ARKADAŞINDAN 'NASIL TANIDIN' SORUSU<br>Zeynep Özer, Ares'i 6 yıldır tanıdığını belirterek, şöyle dedi:<br>"Ares fenomenliğe adımını attığından beri hesabı bende açıktı. Yaşından büyük ve küçük kızların sırf popüler olmak için neler yazdığını ve yaptığını ben biliyorum. Fakat, Ares o tür kızlara hiçbir şekilde cevap bile vermiyordu. Aras kızlara arkadaş gözüyle bakıyordu. Her zaman bu böyle oldu. Zaten onun hayatı, video çekmek, eğlenmek, arkadaşlık kurmaktı. Bunun ilerisine hiçbir zaman geçmedi. Bizzat benim evimde kaldı. Ben onların evinde kaldım. Annelerimiz de arkadaş. Bunca yıldır birlikteyiz. Neden bana veya yanındaki insanlara bir yanlışı olmadı? Abisi kız kardeşinin yüzünde emoji varken, yüzü görünmezken, nasıl oluyor da mahrem yerlerini görerek, 'Bu benim kardeşim. Fotoğrafı şu şu siteye düşmüş' diyebiliyor. Bu mantıklı mı sizce?"<br>Pınar Taş da Ares'in 6 yıllık arkadaşı olduğunu ifade ederek, "Bizlere hep kardeş gözüyle baktı. Kadınlar ve kızlar onun için çok değerliydi. Çektiği videolarda da bunu sürekli belirtiyordu. Onları korumak adına videolar çekti. Eğer öyle bir durum olsaydı bize söylerdi. Ares bir gün olsun bize kötü gözle bakmadı ve bakanlara da karşı geldi. Böyle bir şey olduğuna kesinlikle inanmıyoruz" diye konuştu.<br>Ares ile 3 yıldır arkadaş olan Dilan Aktaş ise "Babası kızını mahrem bölgesinden tanıdığını söylüyor. Benim annem bile beni mahrem bölgemden tanımaz ve bilmez. Bu baba eğer kızını orasından burasından tanıyorsa, ben şundan şüphelenirim; Demek ki babası daha önceden çok görmüş."DHA-Genel Türkiye-Antalya Süleyman EKİN<br>2020-07-01 16:00:27<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kurşun ağırlıklar deniz yaşamını tehdit ediyor
YEREL HABERLER Kurşun ağırlıklar deniz yaşamını tehdit ediyor
Kleopatra Plajı'nda tatilcilerin deniz keyfi
YEREL HABERLER Kleopatra Plajı'nda tatilcilerin deniz keyfi
Yakıt deposunda esrar, kargo paketinde uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Yakıt deposunda esrar, kargo paketinde uyuşturucu hap ...
'Zararlı' diye arazilerden söküp atılan kaparinin kilosu 2.5 euro
YEREL HABERLER 'Zararlı' diye arazilerden söküp atılan kaparinin ...
Korkuluk demirine bağladığı ipi boynuna da bağlayarak intihara kalkıştı Köprüden atlamak isteyen adamı jandarma ikna etti Tesadüfen yoldan geçen jandarma, intihar etmek için köprüye çıkan adamı fark etti
YEREL HABERLER Korkuluk demirine bağladığı ipi boynuna da bağlayarak ...
Tıp Fakültesi öğrencileri video konferansla Hipokrat yemini etti
YEREL HABERLER Tıp Fakültesi öğrencileri video konferansla Hipokrat ...
Kasten adam öldürme dahil 4 ayrı suçtan aranması olan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kasten adam öldürme dahil 4 ayrı suçtan aranması olan ...
Alanyaspor’un kiralık oyuncuları göz doldurdu
YEREL HABERLER Alanyaspor’un kiralık oyuncuları göz doldurdu
Hollandalı emekli asker turist, Türk doktorunun ameliyatının ardından gözyaşlarını tutamadı Kalp krizi geçiren Hollandalı emekli askeri, Türk doktor hayata döndürdü Türkiye'nin sağlık turizmindeki başarısı ağlattı
YEREL HABERLER Hollandalı emekli asker turist, Türk doktorunun ...
Kavurucu sıcak polis memurunu da vurdu, trafik polisi kazada plaj şemsiyesiyle görev yaptı Antalya’da trafik kazasına giden trafik polisi, güneşin yakıcı etkisinden korunmak için plaj şemsiyesiyle olay yerine geldi.
YEREL HABERLER Kavurucu sıcak polis memurunu da vurdu, trafik polisi ...
Muratpaşa'da 5 halk plajına Mavi Bayrak verildi
YEREL HABERLER Muratpaşa'da 5 halk plajına Mavi Bayrak verildi
Kepez senaristlerini arıyor
YEREL HABERLER Kepez senaristlerini arıyor
'Böyle cankurtaranlara can kurban' diyenlere inat görev başındalar Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde kadın cankurtaranlar göreve başladı Korona virüs önlemlerine uygun olarak görev yapan kadın cankurtaranlara ilk günden, “‘Böyle cankurtarana can kurban’, ‘boğulayım da beni kurtarsın’ diyenler oldu Kadın cankurtaranlar senaryo gereği boğulan bir kişiyi korona virüs önlemlerine uygun şekilde nasıl kurtarıldığını uygulamalı olarak gösterdi
YEREL HABERLER 'Böyle cankurtaranlara can kurban' diyenlere inat ...
Benzin deposu içinde poşetlere sarılı 6 bin 800 gram uyuşturucu ele geçirildi Polisin narkotik köpeği destekli aramasında uyuşturucu benzin dolu depodan çıktı Naylon poşetlere sarılı uyuşturucuya el konuldu
YEREL HABERLER Benzin deposu içinde poşetlere sarılı 6 bin 800 gram ...
Antalya’da kargo yoluyla uyuşturucu hap sevkiyatı polise takıldı Kargoyu almaya gelen şüpheli kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER Antalya’da kargo yoluyla uyuşturucu hap sevkiyatı ...
Asker eğlenceleri koronavirüs dinlemiyor (2)
YEREL HABERLER Asker eğlenceleri koronavirüs dinlemiyor (2)
Antalya'da pandemi döneminde tüketici şikayetleri yüzde 30 arttı TÜKODER Başkanı Neşet Gündüz: "Birinci derecede şikayetleri uçak biletleri ve düğün salonlarından aldık"
YEREL HABERLER Antalya'da pandemi döneminde tüketici şikayetleri ...
Orman yangınlarında hassas döneme girildi Vatandaşlara, 'orman yangınlarına duyarlı olalım' uyarısı
YEREL HABERLER Orman yangınlarında hassas döneme ...
Başkan Bayar, Kılıçdaroğlu ile Eşref Ural'ın partiye dönüşünü konuştu CHP İl Başkanı Nusret Bayar: " Genel Başkanımız gerekli değerlendirmeyi yapacaktır"
YEREL HABERLER Başkan Bayar, Kılıçdaroğlu ile Eşref Ural'ın partiye ...
Kamer esnafı Bodrum fiyatlarına meydan okudu Yeme ,içme, şezlong gün boyu 70 TL 75 gram bonfile eti içeren tantuni dürüm, ayranla birlikte 20 TL
YEREL HABERLER Kamer esnafı Bodrum fiyatlarına meydan okudu Yeme ...
Kağıt toplayıcısı aile, cezasını ödeyemedikleri için otoparka çekilen motosikleti geri istiyor
YEREL HABERLER Kağıt toplayıcısı aile, cezasını ödeyemedikleri için ...
Antalya'da asker uğurlamalarından inanılmaz görüntüler Önce ana yolda sonra alt geçitte kapalı alanda yolu trafiği kapatıp silahla ateş ettiler
YEREL HABERLER Antalya'da asker uğurlamalarından inanılmaz ...
Kedi ile yılanın birbirlerine saldırı anı kamerada
YEREL HABERLER Kedi ile yılanın birbirlerine saldırı anı kamerada
Konyaaltı’nda Girişimci Kadınlar Üretim Kooperatifi kurulacak
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda Girişimci Kadınlar Üretim Kooperatifi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X