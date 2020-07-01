Ukraynalı turistler Antalya’ya ayak bastı Ukrayna-Türkiye arası uçuşlar başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ukraynalı turistler Antalya’ya ayak bastı Ukrayna-Türkiye arası uçuşlar başladı

İHA

Ukraynalı turistler Antalya’ya ayak bastı Ukrayna-Türkiye arası uçuşlar başladı

Yeni tip korona virüsü (Covid19) önleyici tedbirler kapsamında durdurulan UkraynaTürkiye uçuşları, bugün itibariyle başladı. Ülkenin Harkov ve Zaporijya kentlerinden kalkan uçaklardan toplam 321 yolcu, Antalya Havalimanı’na iniş yaptı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında uçuşlarını durduran Ukrayna, uzun zaman sonra Türkiye’ye uçuşlarına başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye ile uçuşların 1 Temmuz’da başlayacağını duyurmasının ardından, ülkenin Harkov kentinden 189, Zaporijya kentinden de 132 yolcuyla hareket eden uçaklar, gece saatlerinde Antalya Havalimanı’na iniş yaptı. Uçaktan indikten sonra da yüzlerinden maskelerini çıkarmadığı gözlenen turistler, havalimanının belirli noktalarına yerleştiren dezenfektanları da kullanarak, servislere bindi ve hava limanından ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Microsoft ve Huawei'ye '5G' davası başladı
YEREL HABERLER Microsoft ve Huawei'ye '5G' davası başladı
'Ares'in annesinden sanık baba- oğula; 'Yüzü kapalıyken mahrem yerinden nasıl tanıdınız?'
YEREL HABERLER 'Ares'in annesinden sanık baba- oğula; 'Yüzü ...
Manavgat otogarında çalışmayan güvenlik kameralarına tepki
YEREL HABERLER Manavgat otogarında çalışmayan güvenlik kameralarına ...
Kurşun ağırlıklar deniz yaşamını tehdit ediyor
YEREL HABERLER Kurşun ağırlıklar deniz yaşamını tehdit ediyor
Kleopatra Plajı'nda tatilcilerin deniz keyfi
YEREL HABERLER Kleopatra Plajı'nda tatilcilerin deniz keyfi
Yakıt deposunda esrar, kargo paketinde uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Yakıt deposunda esrar, kargo paketinde uyuşturucu hap ...
'Zararlı' diye arazilerden söküp atılan kaparinin kilosu 2.5 euro
YEREL HABERLER 'Zararlı' diye arazilerden söküp atılan kaparinin ...
Korkuluk demirine bağladığı ipi boynuna da bağlayarak intihara kalkıştı Köprüden atlamak isteyen adamı jandarma ikna etti Tesadüfen yoldan geçen jandarma, intihar etmek için köprüye çıkan adamı fark etti
YEREL HABERLER Korkuluk demirine bağladığı ipi boynuna da bağlayarak ...
Tıp Fakültesi öğrencileri video konferansla Hipokrat yemini etti
YEREL HABERLER Tıp Fakültesi öğrencileri video konferansla Hipokrat ...
Kasten adam öldürme dahil 4 ayrı suçtan aranması olan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kasten adam öldürme dahil 4 ayrı suçtan aranması olan ...
Alanyaspor’un kiralık oyuncuları göz doldurdu
YEREL HABERLER Alanyaspor’un kiralık oyuncuları göz doldurdu
Hollandalı emekli asker turist, Türk doktorunun ameliyatının ardından gözyaşlarını tutamadı Kalp krizi geçiren Hollandalı emekli askeri, Türk doktor hayata döndürdü Türkiye'nin sağlık turizmindeki başarısı ağlattı
YEREL HABERLER Hollandalı emekli asker turist, Türk doktorunun ...
Kavurucu sıcak polis memurunu da vurdu, trafik polisi kazada plaj şemsiyesiyle görev yaptı Antalya’da trafik kazasına giden trafik polisi, güneşin yakıcı etkisinden korunmak için plaj şemsiyesiyle olay yerine geldi.
YEREL HABERLER Kavurucu sıcak polis memurunu da vurdu, trafik polisi ...
Muratpaşa'da 5 halk plajına Mavi Bayrak verildi
YEREL HABERLER Muratpaşa'da 5 halk plajına Mavi Bayrak verildi
Kepez senaristlerini arıyor
YEREL HABERLER Kepez senaristlerini arıyor
'Böyle cankurtaranlara can kurban' diyenlere inat görev başındalar Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde kadın cankurtaranlar göreve başladı Korona virüs önlemlerine uygun olarak görev yapan kadın cankurtaranlara ilk günden, “‘Böyle cankurtarana can kurban’, ‘boğulayım da beni kurtarsın’ diyenler oldu Kadın cankurtaranlar senaryo gereği boğulan bir kişiyi korona virüs önlemlerine uygun şekilde nasıl kurtarıldığını uygulamalı olarak gösterdi
YEREL HABERLER 'Böyle cankurtaranlara can kurban' diyenlere inat ...
Benzin deposu içinde poşetlere sarılı 6 bin 800 gram uyuşturucu ele geçirildi Polisin narkotik köpeği destekli aramasında uyuşturucu benzin dolu depodan çıktı Naylon poşetlere sarılı uyuşturucuya el konuldu
YEREL HABERLER Benzin deposu içinde poşetlere sarılı 6 bin 800 gram ...
Antalya’da kargo yoluyla uyuşturucu hap sevkiyatı polise takıldı Kargoyu almaya gelen şüpheli kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER Antalya’da kargo yoluyla uyuşturucu hap sevkiyatı ...
Asker eğlenceleri koronavirüs dinlemiyor (2)
YEREL HABERLER Asker eğlenceleri koronavirüs dinlemiyor (2)
Antalya'da pandemi döneminde tüketici şikayetleri yüzde 30 arttı TÜKODER Başkanı Neşet Gündüz: "Birinci derecede şikayetleri uçak biletleri ve düğün salonlarından aldık"
YEREL HABERLER Antalya'da pandemi döneminde tüketici şikayetleri ...
Orman yangınlarında hassas döneme girildi Vatandaşlara, 'orman yangınlarına duyarlı olalım' uyarısı
YEREL HABERLER Orman yangınlarında hassas döneme ...
Başkan Bayar, Kılıçdaroğlu ile Eşref Ural'ın partiye dönüşünü konuştu CHP İl Başkanı Nusret Bayar: " Genel Başkanımız gerekli değerlendirmeyi yapacaktır"
YEREL HABERLER Başkan Bayar, Kılıçdaroğlu ile Eşref Ural'ın partiye ...
Kamer esnafı Bodrum fiyatlarına meydan okudu Yeme ,içme, şezlong gün boyu 70 TL 75 gram bonfile eti içeren tantuni dürüm, ayranla birlikte 20 TL
YEREL HABERLER Kamer esnafı Bodrum fiyatlarına meydan okudu Yeme ...
Kağıt toplayıcısı aile, cezasını ödeyemedikleri için otoparka çekilen motosikleti geri istiyor
YEREL HABERLER Kağıt toplayıcısı aile, cezasını ödeyemedikleri için ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X