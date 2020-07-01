Arsasına yol açmak isteyen vatandaşın Gevne Çayı'na kepçeyle girdiği iddiası

Antalya’nın Alanya ilçesinde Dikmetaş ve Uğrak Yaylası’nın da içinden geçen Gevne Çayı’ndan arsasına yol açmak isteyen vatandaş, çaya kepçe indirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetim ve tasarrufu altındaki dere yatakları korunması gereken milli servetlerden olması dolayısıyla, çeşitli yasa ve yönetmeliklerle güvence altında bulunuyor. 200 metre yakınına kadar yapılaşmaya izin verilmeyen, üzerinin kapatılması sakıncalı bulunan dere yataklarının yönünün değiştirilmesi, hidrolojisini değiştirecek çalışmaları yapılması da yasaklandı.

Koruma altında bulunan dere ve dere yataklarında hangi koşullarda çalışma yapılacağı izin ve denetime tabi iken, bir vatandaş iddiaya göre mülkiyetine yol açmak için Gevne Çayı'na kepçe indirdi. Dere yatağına kepçeyle giren kişinin başka mülkiyetleri de ihlal ettiği belirtildi. Dere kenarındaki 100 yıllık çınar ağaçlarını da kökleyen kepçenin, bir süre çalışmasına devam ettiği, bölgedeki vatandaşların itirazıyla çalışmasına ara verdiği öğrenildi.



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