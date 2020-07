Konyaaltı Belediyesi esnaftan 3 ay kira almayacak

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, pandeminin yoğun olduğu dönemde kapalı olan belediye kiracısı konumdaki esnaftan, meclis kararıyla üç ay kira ücreti almayacaklarını söyledi.

Konyaaltı Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in başkanlığında gerçekleştirildi. 11 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda esnafa da müjde çıktı. Geçtiğimiz günlerde esnaf temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Semih Esen, pandeminin yoğun şekilde geçtiği dönemde işyerlerini kapalı tutan belediye kiracılarının kira ücretlerini almayabileceklerinin de işaretini vermişti. Konuyu Konyaaltı Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısında gündeme alan Esen, toplantıya ara vererek komisyon üyelerinin ilgili gündem maddesini görüşmesini istedi.



"Esnaf dört gözle bekliyordu"

Plan bütçe, hukuk ve turizm komisyonları üyelerinin aldığı karar doğrultusunda esnafa müjde veren Esen, 16 Mart 2020 tarihi itibariyle belediye kiracısı olan ve bu süre boyunca kapalı kalan işletmelerden üç aylık kira ücretlerinin alınmayacağını söyledi. Esen, bu dönemde kısmi olarak faaliyetine devam eden işletmelerin kira ücretlerini ise gecikme faizi uygulamaksızın üç ay erteleyeceklerini bildirdi. Başkan Esen, “Pandemi nedeniyle 16 Mart 2020 tarihi itibariyle faaliyetleri tamamen durdurulan işletmelerin üç aylık kira ücretini tahakkuk etmemeyi, tamamen kapatılmasa bile faaliyetleri sınırlandırılan işletmelerin ise kira ücretlerinin gecikme faizi uygulanmaksızın üç ay ertelenmesini, meclisimizde oy birliğiyle karara bağladık. Bu karar esnafımızın dört gözle beklediği bir karardı. Pandemi süresince her zaman esnafımıza destek olduk. Bugün de belediyemizin kiracısı esnafımızın kira ödemelerini ilgilendiren konu için esnafımızın lehine hep birlikte el kaldırdık. Esnafımız adına meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Aldığımız kararın da esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



“Albayrak ailesine yapılan saldırıyı lanetliyorum”

Konuşmasında gündeme dair konuları da değerlendiren Başkan Semih Esen, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak’a yönelik sosyal medyadaki hakareti de sert bir dille eleştirdi. Semih Esen “Dün dünyaya gözlerini açmış küçücük yavrucağa ve annesine hiç yapılmaması gereken, kesinlikle hiçbir insanlık kuralıyla bağdaşmayan hakaretler ve saçma sapan yorumlar sosyal medyada yer aldı. Alçakça yorumları lanetliyorum. Yapılan paylaşımı ve yorumları insanlık dışı görüyorum. Bunu yapanları da buna sempati duyanları da lanetliyor ve kınıyorum. Dünyada kadınlar, çocuklar ve bebekler bütün kötülüklerden uzak tutulmalıdır. İnsani değerler, her türlü siyasi görüşten, etnik mezhep ayrımından uzaktır ama anneler ve çocukları her şeyden uzaktır” diye konuştu. Meclisteki diğer partilerin sözcüleri de aynı görüşler doğrultusunda görüşlerini ifade etti.

