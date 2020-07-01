Başkan Topaloğlu: "Kemer’deki çok sayıda otel sertifikasını aldı " kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu: “Kazakistan, Beyaz Rusya ve Ukrayna’dan uçaklar bugün itibariyle inmeye başladı”

Kemer Belediyesi’nin Temmuz ayı meclis toplantısında turizmi ele alan Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kazakistan, Beyaz Rusya ve Ukrayna’dan uçakların bugün itibariyle inmeye başladığını, ilçedeki otellerin birçoğunun açıldığını ve sertifikalarını aldığını belirtti.

Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Meclis Toplantı Salonunda yapılan toplantıda, Başkan Necati Topaloğlu, toplantı öncesi meclis üyelerine gündeme dair konularla ilgili bilgiler verdi.Topaloğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü, Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç ve meclis üyeleriyle sıkı bir çalışmanın sonucu Kemer’den uzak tuttuklarını söyledi.

Kemer turizm hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Topaloğlu, Kazakistan, Beyaz Rusya ve Ukrayna’dan uçakların bugün itibariyle inmeye başladığına değinerek, ilçedeki otellerin birçoğunun açıldığını ve sertifikalarını aldığını bildirdi.



“İnşallah her şey istediğimiz gibi olur”

Topaloğlu, Avrupa Birliğinin (AB) ve Rusya’nın uçak seferlerini de başlatmasını beklediklerini aktararak, “Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Almanya’ya giderek bazı görüşmelerde bulunacak. Kemer olarak biz de bu görüşmelerden çok umutluyuz. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur.” dedi.

Sosyal medyada çok tartışılan Pegasus heykeli ile de açıklamalarda bulunan Topaloğlu, Pegasus’un tarihteki Kemer ile olan bağlantısının Çıralı olduğunu hatırlattı.

Topaloğlu, heykelin konulduğu yerin başka bir yer de olabileceğini ifade ederek, “Yan taraftaki Atatürk Parkında şantiye olacağı için oranın uygun olmayacağını düşündük. Buradaki çalışmalar tamamlandıktan sonra uygun bir yere taşıyacağız. Ayrıca çiçeklerle Kemer yazısı yazacağız ve ilçemize gelen misafirler için fotoğraf çektirme alanı oluşturacağız. Buradan sökülen ay ve yıldız aynı gün Çamyuva mahallesine dikilmiştir. Çamyuva da bizim mahallemiz. Bu ay ve yıldızı söküp bir kenara atsaydık herkes haklıydı. Burada bizi vatan, bayrak ve Atatürk üzerinden eleştireceklerse biz bunu 27 yıl boyunca çocuklara okuttuk. Biz de böyle bir şey asla olmaz. Yer konusu tartışılır" ifadelerine yer verdi.



Topaloğlu’nun konuşmasının ardından meclis gündem maddelerine geçildi.

Çamyuva Mahallesi 149,150 ve 151 parsel ortasında kalan arsanın çocuk parkı yapılması ve parka teröristlerce yapılan saldırıda 22 yaşında şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın adının verilmesi önergesi oy birliği ile kabul edildi.

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