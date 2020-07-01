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Hami Aksoy'dan ABD'nin 'Ayasofya' açıklamasına tepki: Hayretle karşılıyoruz

DHA

ANKARA, (DHA)DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin 'Ayasofya' açıklamasına tepki göstererek, "ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Ayasofya hakkında yapılan açıklamayı hayretle karşılıyoruz. Ayasofya, topraklarımız üzerinde yer alan bütün kültür varlıklarımız gibi Türkiye'nin mülkiyetindedir" dedi.  Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bugün Ayasofya'nın statüsüne yönelik yaptığı açıklamalar hakkında gelen soruya, yaptığı yazılı açıklama ile cevap verdi. Aksoy, "ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Ayasofya hakkında yapılan açıklamayı hayretle karşılıyoruz. ...

Hami Aksoy'dan ABD'nin 'Ayasofya' açıklamasına tepki: Hayretle karşılıyoruz

<br>ANKARA, (DHA)DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin 'Ayasofya' açıklamasına tepki göstererek, "ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Ayasofya hakkında yapılan açıklamayı hayretle karşılıyoruz. Ayasofya, topraklarımız üzerinde yer alan bütün kültür varlıklarımız gibi Türkiye'nin mülkiyetindedir" dedi. <br>Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bugün Ayasofya'nın statüsüne yönelik yaptığı açıklamalar hakkında gelen soruya, yaptığı yazılı açıklama ile cevap verdi. Aksoy, "ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Ayasofya hakkında yapılan açıklamayı hayretle karşılıyoruz.  Anayasa ve kanunlarımızla güvence altında olan din ve inanç özgürlüğünün tüm vatandaşlarımız için ayrım gözetmeksizin korunması doğrultusunda hükümetimizce sessiz devrim niteliğinde adımlar atılmıştır. Bu çerçevede, kültür ve tarihimizden gelen hoşgörü geleneği çerçevesinde Ayasofya dahil olmak üzere ayırt etmeksizin sahibi olduğumuz tüm kültürel varlıkları en titiz şekilde korumaktayız" ifadelerini kullandı. <br>'AYASOFYA TÜRKİYE'NİN MÜLKİYETİNDEDİR'<br>Aksoy, Ayasofya'nın tarihi, kültürel ve manevi değerini de fethederek Türkiye'nin mülkiyetine aldıkları günden bu yana hassasiyetle yaşattıklarını belirterek, "Bu vesileyle sürekli tekrarlamak durumunda kaldığımız bir gerçeği bir kez daha hatırlatıyoruz. Ayasofya, topraklarımız üzerinde yer alan bütün kültür varlıklarımız gibi Türkiye'nin mülkiyetindedir. Ayasofya üzerinde her türlü tasarruf yetkisi yine Türkiye'nin egemenlik hakları çerçevesinde iç işlerimizi ilgilendiren bir konudur.  Tabiatıyla herkes kendi düşüncesini söylemekte serbesttir. Ancak egemen haklarımız konusunda 'uyarıyoruz, dikte ediyoruz' üslubuyla konuşmak kimsenin haddine değildir" şeklinde konuştu.DHA-Politika Türkiye-Antalya ANKARA, (DHA)<br>2020-07-01 21:37:47<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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