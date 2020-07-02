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Japon kadın, Türk el sanatları koleksiyonu oluşturdu

DHA

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 25 yıldır yaşayan Japon yazar Ikumi Nonaka (57), Türk kültürüne ve el sanatlarına merakından halı, kilim, çorap, nakış, baskı, yazma ve iğne oyasından koleksiyon oluşturdu. Küçük bir dükkanda koleksiyonunu sergileyen Nonaka, Japonya'ya giderek Türk el sanatlarının tanıtımını yaptı. Türk kültürü ve el sanatlarına ilgi duyan Japonların Türkiye'ye el işi öğrenmeye geldiğini anlatan Ikumi Nonaka, Türk ekonomisi ve turizmine katkı sağlıyor. Japon yazar Ikumi Nonaka, 1992 yılında turist olarak geldiği Türkiye'de yaşamaya karar verdi. 1995 yılında Antalya'ya...

Japon kadın, Türk el sanatları koleksiyonu oluşturdu

<br>Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 25 yıldır yaşayan Japon yazar Ikumi Nonaka (57), Türk kültürüne ve el sanatlarına merakından halı, kilim, çorap, nakış, baskı, yazma ve iğne oyasından koleksiyon oluşturdu. Küçük bir dükkanda koleksiyonunu sergileyen Nonaka, Japonya'ya giderek Türk el sanatlarının tanıtımını yaptı. Türk kültürü ve el sanatlarına ilgi duyan Japonların Türkiye'ye el işi öğrenmeye geldiğini anlatan Ikumi Nonaka, Türk ekonomisi ve turizmine katkı sağlıyor.<br>Japon yazar Ikumi Nonaka, 1992 yılında turist olarak geldiği Türkiye'de yaşamaya karar verdi. 1995 yılında Antalya'ya yerleşen Ikumi Nonaka, Türk el sanatlarına ilgisi nedeniyle halı, kilim, çorap, nakış, baskı, yazma ve iğne oyalarına merak sardı. Türkiye'nin her yerini gezen Ikumi Nonaka, gittiği yörelerden el emeği göz nuru ürünlerden koleksiyon oluşturdu. 1998'de Türk el sanatları üzerine kendi firmasını kuran Ikumi Nonaka, 2014 yılında ise Japonca 'Türk İğne Oyaları' konulu kitabını yayımladı. Japonya'da 'Türk El Sanatları' ve 'Türk İğne Oyaları' üzerine çeşitli seminer, konferans ve sergiler veren Ikumi Nonaka, Türk kültürünü Japonlara tanıtarak Türkiye'ye çeşitli turlar ve atölye çalışmaları düzenledi. Türk kültürünün ve el sanatlarının tanıtılmasını kendine misyon edinen Ikumi Nonaka, Türk ekonomisine ve turizmine katkıda bulunuyor.<br>JAPONYA'DA TÜRKİYE'Yİ ANLATIYOR<br>25 yıldır Antalya'da yaşadığını anlatan Ikumi Nonaka, dükkanında Türk El Sanatları koleksiyonunu sergilediğini belirterek, "Türkiye'deki el sanatlarıyla ilgileniyorum. Genellikle halıcılık işi yapıyorum. Onun yanında çok sevdiğim el işi olan iğne oyası, dantel, baskı gibi ürünleri topluyorum ve koleksiyon yapıyorum. Bu koleksiyonları önceden saklayıp kendim bakıyordum ama bu güzel sanatı Japon arkadaşlarımla paylaşmayı çok istedim. Japonlar da el sanatlarını çok sever ve meraklılar. Ama Türkiye'deki el sanatları pek bilmiyorlardı. Ben de Japonya'da sergi açmaya ve seminer yapmaya karar verdim. Her sene Japonya'ya gidip seminerlerde Türkiye ve el işi hakkında bilgiler veriyorum" dedi.<br>EL İŞİ ÖĞRENEN JAPONLAR İĞNE OYASI YAPIYOR<br>Japonlara, el emeği göz nuru Türk el işi ürünlerini tanıttığını belirten Ikumi Nonaka, "İğne oyalarını tanıtmaya başladıktan sonra Japonya'da el işi yapmayı seven kadınlar Türkiye'yi çok sevdi. Sırf iğne oyası yapmak için Japonya'dan Türkiye'ye geliyorlar. Onlar geldikçe mutlu oluyorum. 15-20 sene oldu tanıtım yapalı. Japonlar sık sık Türkiye'ye gelemese de bir kişi gelip iğne oyasının yapılışını öğreniyor, daha sonra Japonya'daki arkadaşlarına iğne oyası yapmayı öğretiyor. Artık internet üzerinden de iğne oyası yapılışını öğreniyorlar. Japonya'da sizin düşündüğünüzden fazla iğne oyası yapan kişi var" diye konuştu.<br>JAPONLAR, DOŞEMEALTI'NDA HALI DOKUYACAK<br>Koronavirüs döneminde 4 aydır kapalı olduklarını belirten Ikumi Nonaka, şunları söyledi:<br>"Sağlığımız için dükkanı kapattık. Çünkü Türkiye'den Japonya'ya uçuş yok. Japonlar çok gelmek istese de gelemiyor. Kargo da gönderemiyorum. Ben de YouTube'da kendi kanalımı açıp Türkiye ve Antalya hakkında bilgiler veriyorum. Mesela Antalya'ya özgü serpme börek, piyaz gibi yemekleri de anlatıyorum. Japon arkadaşlar halı dokumayı merak ediyordu. Döşemealtı'nda halıcı arkadaşım var, geçen sene onun yanına gittik. Japon arkadaşlarımla beraber Döşemealtı halısı dokuduk. Çok memnun kaldılar. Japonya'da seminerde anlattıklarımdan sonra Japonlar Türkiye'ye gelmek istedi. Dokuma halısına meraklı olan kişilerin Antalya'ya gelmesi için bir program düzenlemiştim. Döşemealtı'nda atölye çalışması yapalım istedim. Geçen aydan itibaren 2 grup halinde Japonlar halı dokumak için gelecekti. Maalesef pandemi dolayısıyla gelemediler. Çok üzüldüler. İnşallah sonbahardan sonra ya da seneye Japonlar, Döşemealtı'da halı dokuyacak."<br>TÜRK KÜLTÜRÜNÜ VE EL SANATLARINI TEK BAŞINA ANLATIYOR<br>Türkiye'nin tanıtımını yapmak için kendi çabasıyla çalıştığını ifade eden Ikumi Nonaka, Türkiye'de hiçbir yerden destek alamadığını, Japonya'daki seminerleri bile Japonların desteğiyle gerçekleştirdiğini anlattı. Ikumi Nonaka, "Elimden geldiği kadar Türkiye'nin tanıtımını yapmaya çalışıyorum. Destek istiyorum ama olmayabiliyor. Yine de durmak olmaz. Ben yine de yapacağımı yapıyorum" dedi.<br>EL SANATLARINI YAŞATAN KADINLARA TEŞEKKÜR ETTİ<br>Türkiye'de yaşamaktan memnun olduğunu anlatan Ikumi Nonaka, "Türkiye'de el sanatlarıyla çok mutlu oldum. O yüzden Türkiye'de kalıyorum. Türk kültürünü ve el sanatlarını dünyadaki el sanatlarını seven arkadaşlarla paylaşmayı çok istiyorum. Öncelikle Türkiye'deki kadınlara teşekkür ediyorum. Onlar el sanatlarına bugüne kadar devam ettiği için onların sayesinde bu güzel el sanatlarını bizler de görebiliyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN<br>2020-07-02 08:25:53<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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