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Yolda bulup tedavi ettirdiği sokak köpeği sebebiyle haciz geldi, köpeğin ismini 'Haciz' koydu Antalya'da trafik kazası geçiren kangal cinsi sokak köpeğinin tedavi masrafları tahsil edilemeyince, hayvansever ve veteriner karşı karşıya geldi Fazla çıkarıldığı iddia edilen 5 bin TL'lik tedavi masrafı ödenmeyince veterinerlik hayvanseveri icraya verdi

İHA

Yolda bulup tedavi ettirdiği sokak köpeği sebebiyle haciz geldi, köpeğin ismini 'Haciz' koydu Antalya'da trafik kazası geçiren kangal cinsi sokak köpeğinin tedavi masrafları tahsil edilemeyince, hayvansever ve veteriner karşı karşıya geldi Fazla çıkarıldığı iddia edilen 5 bin TL'lik tedavi masrafı ödenmeyince veterinerlik hayvanseveri icraya verdi

Antalya’nın Aksu ilçesinde 6 ay önce otomobilin çarptığı sokak köpeğine yardım eden Çapan Cömertoğulları, veteriner hekim tarafından çıkartılan tedavi masrafı sebebiyle icralık oldu. 2 bin 500 TL’lik tedavi masrafının 6 bin 500 TL’ye çıkarıldığını ileri süren Cömertoğulları, “6 bin 500 TL’lik haciz işlemini görünce şaşırdım, şoka uğradım. Bizde hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Parası olmayan başka bir vatandaşta bu köpeği bulup getirebilirdi.” dedi.
Alanya ilçesinde kimya sektörü üzerine işletmesi bulunan Çapan Cömertoğulları, 6 ay önce malzeme almak için Serik ilçesine geldi. Cömertoğulları, malzeme alacağı Aksu Serik karayolundaki iş yeri yakınında otomobilin çarptığı yaralı bir sokak köpeği gördü. Cömertoğulları güvenlik görevlisi Yusuf Bulut ile otomobile aldıkları köpeği Aksu ilçe merkezindeki bir veteriner kliniğine götürdü. Veteriner köpeği iyileştirebilmek için 2500 TL civarında ücreti olduğunu söyledi. Çapan Cömertoğulları yanında 1200 TL olduğunu söyleyerek elindeki tüm parayı veterinere verdi. Veteriner, parayı aldığına dair Cömertoğullarına bir kağıt imzalattı. İletişim numarasını bırakan Cömertoğlu’nu 15 gün sonra veteriner kalan bakiyeyi tahsil etmek için telefonla aradı. Kalan 1300 TL’yi vermek üzere kliniğe giden Cömertoğulları’na, iddiaya göre veteriner tarafından köpeğe mama açıldığını ve masrafının 5 bin TL’ye yükseldiği bildirildi. Mamalarla birlikte borcunun 3 bin TL’yi geçmeyeceğini söyleyen Cömertoğulları, fazla çıkarılan masrafa itiraz ederek veterinerden ayrıldı. Bu olaydan yaklaşık 2,5 ay sonra Çapan Cömertoğulları, şans eseri baktığı edevletinde veterinerden masraflarıyla birlikte 6500 TL’lik icra geldiğini fark etti. Avukatıyla görüşen Cömertoğulları, başlatılan icra takibine itiraz etti ve gerekli hukuki çalışmaları kendilerinin de başlattıklarını bildirdi.
Çapan Cömertoğulları, olayın 6 ay önce sabah saatlerinde Aksu Serik Karayolu Kocayatak kavşağına yakın bir noktada meydana geldiğini söyledi.

"Yaralı şekilde yol kenarında buldu"
Yol kenarında yaralı bir köpek gördüğünü ve gideceği fabrikanın güvenlik görevlisinden yardım istediğini anlatan Cömertoğulları, “ Otomobile alıp Aksu ilçe merkezindeki bir veterinere götürdük. Arabadan indirmeden veteriner köpeğin ayağına baktı. Ne kadara tedavi edilebileceğini sordum ve bana 2 bin 500 TL masrafı olacağını söylediler. Üzerimde bulunan bin 200 TL’yi verdim. Veterinerde bana bir kağıt imzalattı benden para aldığına dair birde iletişim numaramı aldı.” dedi.

"Veteriner 5 bin istedi"
Köpeğin tedavisine devan edilirken iki hafta sonra kendisinin paranın geri kalanının ödenmesi için telefonla arandığını dile getiren Çapan Cömertoğulları,“ Bizde bin 300 TL alıp veterinerin yanına gittik. Bize veteriner 5 bin TL hesap çıkarttı. ’Köpeğe yem aldık’ dedi. Bizde köpeğin yemleri en fazla 500 TL tutar, dedik. Biz toplam yem masrafıyla 3 bin TL vereceğimizi söyledik. Ama veteriner 5 bin TL istedi. Ben sizden bu parayı alırım dedi. Bize köpeği vermedi” dedi.

"Yargı ne derse onu yapacağız"
1 ay sonra veterinerin köpeği teslim alınması için güvenlikteki arkadaşı aradığını ifade eden Cömertoğulları, “ Güvenlik arkadaşımız köpeği almaya gidince ona senet imzalatmış. Köpeği aldık getirdik, burada fabrikada kemik suyu ve etlerle beslemeye başladık.Köpeğin tedavisini yaptırdık ama 56 ay sonra 3 gün önce edevletten işlemlerine bakınca üzerime haciz geldiğini gördüm. 6 bin 500 TL’ydi. Avukatımı aradım, veterinerin bu işlemi başlattığını gördüm. Ben senet falan imzalamadım. Biz yine de 3 bin TL ödeyeceğimizi söyledik. Ama o bizden fazla para talep etti. Bize de imzalattığı kağıt senet değildi. Bizde itiraz edip, karşı dava açacağız. Hakim veterinerlik isteyeceğiz. Köpeğin ayağının tedavisi kaç paraysa masrafı kanun bu derse ödeyeceğiz.”ifadelerine yer verdi.

"İsmini 'haciz' koyduk"
Sokak köpeği ölmesin diye insanlık yaptıklarını kaydeden Cömertoğulları, başına gelmeyenin kalmadığını söyledi. Tüm çabasının köpeğin yaşaması için olduğunu dile getiren Cömeroğpulları, “Ama fazla para ve ardından başlatılan 6 bin 500 TL’lik haciz işlemini görünce şaşırdım, şoka uğradım. Bizde hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Parası olmayan başka bir vatandaşta bu köpeği bulup götürebilirdi. Aşırı yüksek bir masraf. 6 bin 500 TL çok yüksek. Köpeğimizi iyileştirdik ismini de ‘Haciz’koyduk. Asla yaptığımız işlemlerden, haciz gelmesinden bile pişman değiliz. Kanun 6 bin 500 TL’yi ödeyeceksiniz derse ödeyeceğiz. Önemli olan bu canlının yaşamasıydı. Biz canlıya sahip çıktık” dedi.

"Şok oldum"
Çapan Cömertoğulları ile köpeği veterinere götüren ve daha sonra teslim alan güvenlik görevlisi Yusuf Bulut ise, “ Köpeği alıp veterinere götürdük. Bir miktar para verdik. 2 hafta sonra bizi aradılar, köpeği götürmemiz için. Ben almaya gittim. Bana köpeği teslim aldığıma dair bir kağıt imzalattırdılar. İmzaladım kağıt haciz kağıdıymış, bilmiyordum. Haciz gelince şok oldum. Böyle bir şey olamaz.” diye konuştu.

"3 aylık tedavi ve mama masrafları"
Veteriner kliniğinden yapılan açıklamada ise, “ veteriner hekimlerin bir fiyat tarifesi vardır. Bu sokak köpeği yada başka bir köpek için değişmiyor. Bize getirilen köpeğinde sokaktan alındığını söylemediler. Köpek bir işletme adına geldi. Getirilen köpek 70 kilo ağırlığında kangal cinsiydi. Sağ arka ayağından ameliyatlar geçirdi, platin taktık. Kırık tedavisi uygulandı. Özel mamalar açtık, günde 56 kilo mama yiyordu. Yaklaşık 3 ay burada kaldı. Toplamda 5 bin TL fiyat ortaya çıktı. Üzerinden uzun süre geçti ama bu parayı tahsil edecek kişi bulamadık. 6 aydır tedavi masraflarını tahsil edemeyince senedi işleme koymak zorunda kaldık. Konu yargıda çözülecektir.” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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