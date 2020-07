Ukrayna Büyükelçisi: “Antalya’da güvenli turizm için her şeyin hazır olduğuna inanıyorum” Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha Vali Yazıcı ile bir araya geldi

Antalya Valisi Ersin Yazıcı’yı ziyaret eden Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, “Biz görüyoruz ki, güvenli turizm için burada ciddi çalışmalar başlamış. Burada güvenli turizm için her şeyin hazır olduğuna inanıyorum” dedi.

Andrii Sybiha ile beraberindekiler, Antalya Valisi Ersin Yazıcı’yı makamında ziyaret etti. Kentteki korona virüs önlemleri hakkında çeşitli bilgiler alan Sybiha, Antalya’da olmaktan çok mutlu olduğunu belirtti.



“Burada her şeyin hazır olduğuna inanıyorum”

Antalya’nın Ukrayna’dan 1.5 milyon turist getiren bir şehir olduğuna değinen Büyükelçi Sybiha, “Dün Ukrayna’dan ilk uçuşlar başladı. Biz görüyoruz ki Ukrayna’nın sezonu başladı. Biz görüyoruz ki, güvenli turizm için burada ciddi çalışmalar başlamış. Burada güvenli turizm için her şeyin hazır olduğuna inanıyorum. Ben sır misafir olarak gelecektim ama herkes beni tanıdığı için olmadı. Sizin ciddi hazırlıklarınızı gördüm. Sosyal mesafe, maske ve dezenfektan konuları başta olmak üzere aldığınız çalışmalarınızı gördüm. Otellerinizin hazır olduğunu gördüm” dedi.

Andrii Sybiha, Antalya’da yaşayan Ukraynalıların da kentte oldukça mutlu olduklarını, Antalya’yı 2’nci ana ülke olarak gördüklerini kaydetti.



Otellerde izolasyon odaları hazırlanacak

Vali Ersin Yazıcı ise 10 gündür bu şehirde olduğunu ve bu süre zarfına birçok oteli ziyaret ederek, görüşmeler yaptıklarını anlattı. Yazıcı, “Turizm müdürlüğü yetkililerinde de aldığım bilgiyle net şekilde ifade edebilirim, biz temek olan pandemi kurallarına harfiyen uygun şekilde herkesi bekliyoruz. Turizm Bakanlığı’nın aldığı kararla otelleri hazırladık. Güvenli olduklarına dair sertifika da verildi. Her türlü olumsuzluğu da düşünerek tüm otellerimizde izolasyon bölümleri hazırlanıyor. Pozitif vak'a çıkması halinde izolasyonlu alanlar oluşturuyorlar. 2 gün önceki genelgeyle hazırlandı. Otellerimiz her türlü şart ve koşula uygun” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından hediye takdimi yapıldı. Vali Yazıcı Büyükelçi Sybiha'ya Antalya'nın reçellerinden oluşan paket hediye ederken, Sybiha ise Yazıcı'ya Ukrayna'da büyük önem arz eden gürz takdim etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.