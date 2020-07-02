Gösteri merkezleri ayda en az 2 kez denetlenecek

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, covid19 tedbirleri kapsamında bir süre kapalı tutulan ve 1 Temmuz’da faaliyete başlayan tiyatro, sinema, konser salonu ve gösteri merkezleri ayda en az 2 kere denetlenecek.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, tiyatro, sinema, konser salonu ve gösteri merkezi gibi kültürsanat tesisleriyle ilgili yeni kararlar aldı. Kararda, bu alanların belirtilen kurallar dahilinde açılacağı kaydedildi.
Faaliyete başlayacak olan tiyatro, sinema, konser salonu ve gösteri merkezleri ayda en az 2 kere denetlenecek. Takip ve denetimler de denetiminin belediyeler, il ve ilçe sağlık müdürlükleri ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılacak. Kararlara uymayanlar hakkında ise Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392 TL idari para cezası uygulanacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.