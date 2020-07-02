Antalya'da motosiklet kazası: 1 ölü Kamyonun 90 metrelik fren izi kazanın dehşetini ortaya koydu

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Antalya’nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza bu sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Korkuteli ilçe merkezi Fatih Bulvarında İrfan Kahraman (67) idaresindeki 07 ARF 56 Plakalı motosiklet şerit değiştirirken arkadan gelen Hasan Yakan (29) idaresindeki 07 EMK 35 Plakalı kamyonetin çarpmasıyla yola savruldu. Kazada Motosiklet sürücüsü İrfan Kahraman olay yerinde hayatını kaybetti.

İrfan Kahraman’ın kafasında bulunan kask parçalanırken, kamyonet kaldırıma çıkarak durabildi. Kaza sonra yapılan ölçümde kamyonetin 90 metrelik fren izi tespit edildi.

İrfan Kahraman'ın cenazesi olay yerindeki ilk incelemenin ardından otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kamyonet sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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