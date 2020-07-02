Motosikletlinin öldüğü kazada, minibüsün 90 metrelik fren izi

<br>Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü İrfan Kahraman (67) yaşamını yitirdi. Kaza yerinde inceleme yapan polis, minibüsün fren izinin yaklaşık 90 metre olduğunu tespit etti.<br>Kaza, sabah saatlerinde ilçe merkezindeki Fatih Bulvarı'nda meydana geldi. İrfan Kahraman yönetimindeki 07 ARF 56 plakalı motosiklet ile arkadan gelen H.Y.'nin (29) kullandığı 07 EMK 35 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada sürücü Kahraman, motosikletten yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Kahraman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza sırasında Kahraman'ın başında bulunan kaskın parçalandığı belirtilirken, minibüsün fren izinin yaklaşık 90 metre olduğu tespit edildi. İrfan Kahraman'ın cansız bedeni, otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna konuldu. Minibüs sürücüsü H.Y. ise polis tarafından gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Korkuteli Adem DURMAZ<br>2020-07-02 13:07:39<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.