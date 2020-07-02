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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya´da park halindeki otobüs yandı

DHA

Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA´nın Alanya ilçesinde bir otelin servis otobüsü park halindeyken yanmaya başladı. Kullanılamaz hale gelen otobüs itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Alanya´nın Avsallar Mahallesi Okul Caddesi üzerinde saat 18.00 sıralarında bir otele ait 07 C 32642 plakalı servis otobüsü, park halindeyken motor kısmından yanmaya başladı. Yangın bir anda otobüsün tamamını sararken, olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken,...

Alanya´da park halindeki otobüs yandı

<br>Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA´nın Alanya ilçesinde bir otelin servis otobüsü park halindeyken yanmaya başladı. Kullanılamaz hale gelen otobüs itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.<br>Alanya´nın Avsallar Mahallesi Okul Caddesi üzerinde saat 18.00 sıralarında bir otele ait 07 C 32642 plakalı servis otobüsü, park halindeyken motor kısmından yanmaya başladı. Yangın bir anda otobüsün tamamını sararken, olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, ekiplerin çalışmasıyla yangın bir süre sonra kontrol altına alındı. Servis otobüsü yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU<br>2020-07-02 20:04:33<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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