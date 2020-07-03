Turizmci kaliteli hizmet için fiyat kırmama kararı aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turizmci kaliteli hizmet için fiyat kırmama kararı aldı

DHA

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesinde Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı´na (KETAV) üye turizm işletmecileri, Covid-19 nedeniyle geç başlayan sezonda 2020 yılında planladıkları fiyatları değiştirmeme kararı aldı. Konuyla ilgili konuşan KETAV Başkan Yardımcısı Volkan Yorulmaz, "Doğru hizmeti, kaliteli hizmeti bekliyorsanız, bunun bir bedeli var. Bunun karşılığında da bir para ödemek gerekiyor. Ucuz otele gitmek doğru bir strateji değil" dedi. Kemer'de yeni normalleşme süreci kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Güvenli Turizm Sertifikası'nı alan oteller, kapılarını...

Turizmci kaliteli hizmet için fiyat kırmama kararı aldı

<br>Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesinde Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı´na (KETAV) üye turizm işletmecileri, Covid-19 nedeniyle geç başlayan sezonda 2020 yılında planladıkları fiyatları değiştirmeme kararı aldı. Konuyla ilgili konuşan KETAV Başkan Yardımcısı Volkan Yorulmaz, "Doğru hizmeti, kaliteli hizmeti bekliyorsanız, bunun bir bedeli var. Bunun karşılığında da bir para ödemek gerekiyor. Ucuz otele gitmek doğru bir strateji değil" dedi.<br>Kemer'de yeni normalleşme süreci kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Güvenli Turizm Sertifikası'nı alan oteller, kapılarını açtı. Normalleşme sürecinde ilk toplantısını gerçekleştiren KETAV Yönetim Kurulu üyeleri, sezonla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda, Güvenli Turizm Sertifikası ile turizmciye ek bir yükümlülük getirilmesi ve kaliteli hizmet anlayışından kopmamak için 2020 yılında planlanan fiyat politikalarını değiştirmeme kararı aldı.<br>'DOLULUK ORANLARININ ARTACAĞINA İNANIYORUZ'<br>Barut Otel Genel Müdürü Asım Burak Kıpçak, "Otelimizin kapılarını misafirlerimize açtık. Bakanlığımızın vermiş olduğu Güvenli Turizm Sertifikamızı aldık. Bugün ilk giriş yapan misafirlerimiz Türk misafirlerimiz, ama uçuşların artmasıyla çok kısa zamanda yabancı misafirlerimizin geleceğini tahmin ediyoruz ve doluluk oranlarımızın artacağına inanıyoruz.<br>Kaliteli turizm anlayışımızı sezon başındaki planladığımız fiyatlarda misafirlerimize sunacağız" dedi.<br>'GÜVENLİ VE KALİTELİ HİZMET SUNMAK'<br>Akka Hotel's Turizm Koordinatörü Aşkın Kahraman, "Tesisimizi hizmete açtık. 23 Mart itibariyle tesisimizi geçici bir süreyle kapatmıştık ve hizmetimize ara vermiştik. Bu süre içinde tesisimizin hijyen protokollerini oluşturduk. Bakanlığımızın sertifikasyon kriterlerini yerine getirerek Güvenli Turizm Sertifikası belgelerimizi aldık ve ilk Türk misafirlerimizle birlikte otelimizi açtık. Bundan sonraki süreçte de özellikle Ukrayna, Moldova, Belarus, Kazakistan, Bosna-Hersek buna benzer yakın pazarlarda ve güçlü olduğumuz pazarlarda hizmetlerimizi sürdürmeye ve misafirlerimizi hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Eskiden daha iyi bir hizmet standardı sunmayı taahhüt ediyoruz. Fiyatlarla ilgili söyleyebileceğim ise bütçelediğimiz erken rezervasyon dönemindeki fiyat politikamız ile devam ediyoruz. Bu sene temel mottomuz daha fazla fiyat kırmadan güvenli bir tatil hizmetini misafirlerimize sunmak. Bu mottoyla ilerliyoruz. Bu sene tatil yapanlar güvenle tesislerimizi tercih edebilirler" diye konuştu.<br>'DOĞRU HİZMETİN BİR BEDELİ VAR'<br>KETAV Başkan Yardımcısı Volkan Yorulmaz ise konuyla ilgili şunları söyledi:<br>"Şimdi zor bir süreçten geçiyoruz malum, ama Kemer olarak biz tüm otelciler sezona hazırız. Sertifikalar alınmaya başlandı birçok otelde. Temmuz itibariyle de hareketliliğin artmasını bekliyoruz. Burada en önemli konu tüm otelci arkadaşlarımızın da ortak fikri fiyat skalasında çok fazla indirime gitmemek. Tabii ki günün şartlarına göre bir fiyat politikası belirlenecek, fakat maliyetler ortada. Bu sertifikasyonla artı maliyetler de geldi. Dolayısıyla doğru hizmeti alabilmek için belirli bir fiyatı gözden çıkarmak gerekiyor. Buna tüm otelciler olarak dikkat etmek için ortak bir karar aldık. Dolayısıyla doğru hizmeti, kaliteli hizmeti bekliyorsanız bunun bir bedeli var. Bunun karşılığında da bir para ödemek gerekiyor. Ucuz otele gitmek doğru bir strateji değil. Yani maliyetler ortada, dolayısıyla bu maliyetleri göz önünde bulundurarak, fiyat politikasını doğru belirlemek lazım otelciler anlamında. Misafir de bu fiyatların ucuz olmasını beklememesi gerekiyor. Çünkü biz kaliteli hizmeti ancak o fiyatlarda verebiliyoruz. Bunu doğru anlamak lazım. Dolayısıyla tüm otelci arkadaşlarımızdan da ricamız fiyat politikalarında planladıkları gibi 2020'de nasıl planladılarsa o şekilde devam etmeleri."DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN<br>2020-07-03 08:10:59<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Albino piton yavrusu, Antalya Akvaryum'un maskotu oldu
YEREL HABERLER Albino piton yavrusu, Antalya Akvaryum'un maskotu ...
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor
YEREL HABERLER Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 ...
Caretta carettalar için kamu spotu
YEREL HABERLER Caretta carettalar için kamu spotu
Antalya'nın doğal güzelliği Kırkgöz'de çöp kirliliği
YEREL HABERLER Antalya'nın doğal güzelliği Kırkgöz'de çöp kirliliği
(Düzeltme) Kumluca Belediyesi faaliyet raporu 16 üyenin red oyuyla meclisten geçti
YEREL HABERLER (Düzeltme) Kumluca Belediyesi faaliyet raporu 16 ...
Kumluca Belediyesi faaliyet raporu 16 üyeden red oyu aldı
YEREL HABERLER Kumluca Belediyesi faaliyet raporu 16 üyeden red oyu ...
Sosyal konutlarda yaşayanların engelli asansörü çilesi 3 katlı sosyal konutlarda yaşayan yürüme engelli ve yaşlı bireyler bahçeye inebilmek için engelli asansörü talep etti Tekerlekli sandalyeye mahkum yaşayanlar, koridordaki merdiven başına kadar gidip gelebiliyor Balkonu da bulunmayan evlerde vatandaşlar dışarı özlemini pencereden bakarak gideriyor
YEREL HABERLER Sosyal konutlarda yaşayanların engelli asansörü ...
Antalya'da trafik kazası: 3 yaralı 2 yaşındaki bebek kazadan yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER Antalya'da trafik kazası: 3 yaralı 2 yaşındaki bebek ...
Serik'te otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Serik'te otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Alanya´da park halindeki otobüs yandı
YEREL HABERLER Alanya´da park halindeki otobüs yandı
Park halindeki otobüs alev alev yandı
YEREL HABERLER Park halindeki otobüs alev alev yandı
Alanya'da gürültü kavgası: 1'i çocuk, 3 yaralı
YEREL HABERLER Alanya'da gürültü kavgası: 1'i çocuk, 3 yaralı
Kumluca Belediyesi faaliyet raporu meclisten geçmedi Rapor 16 üyeden red oyu aldı
YEREL HABERLER Kumluca Belediyesi faaliyet raporu meclisten ...
ALKÜ VE Alanya HEP panelde buluştu
YEREL HABERLER ALKÜ VE Alanya HEP panelde buluştu
Antalya’da pompalı dehşeti Alanya’da gürültü kavgası kanlı bitti: 1’i çocuk 3 yaralı
YEREL HABERLER Antalya’da pompalı dehşeti Alanya’da gürültü kavgası ...
Tütüncü: “Talimatı vatandaştan alırız”
YEREL HABERLER Tütüncü: “Talimatı vatandaştan alırız”
ALTİD Başkanı Sili: “Kısa zamanda Almanya ile Türkiye arasında turizm hareketliliği başlayacak”
YEREL HABERLER ALTİD Başkanı Sili: “Kısa zamanda Almanya ile Türkiye ...
Manavgat'ta ev yangını
YEREL HABERLER Manavgat'ta ev yangını
Otomobil palmiyeye çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil palmiyeye çarptı: 3 yaralı
Antalya’da korkutan ev yangını Binanın 3. katında çıkan yangın, diğer dairenin panjurunu da tutuşturdu
YEREL HABERLER Antalya’da korkutan ev yangını Binanın 3. katında ...
Antalya'da sıcaktan bunalanlar, sahile koştu
YEREL HABERLER Antalya'da sıcaktan bunalanlar, sahile koştu
Kepez’de pandemi kurallı meclis Hakan Tütüncü: "Kepez başarılı bir yıl geçirdi"
YEREL HABERLER Kepez’de pandemi kurallı meclis Hakan Tütüncü: "Kepez ...
Bilinçsiz vatandaşların tahrip ettiği caretta caretta üreme alanı hendek kazılarak kapatıldı Caretta carettalar için iş makineleri sahile indi Caretta Carettaların yuvaları bozulmasın diye sahile hendekler kazılıp şerit çekildi
YEREL HABERLER Bilinçsiz vatandaşların tahrip ettiği caretta caretta ...
“Almanya’da seyahat yasağının kaldırılması, diğer ülkelere örnek olur” POYD Başkanı Ülkay Atmaca: “Yasak kalktığında Alman turistlerin yoğun şekilde geleceğini düşünüyorum”
YEREL HABERLER “Almanya’da seyahat yasağının kaldırılması, diğer ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X