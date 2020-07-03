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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor

DHA

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde üretici Ahmet Arslan (52), 3 yıl önce 500 metrekare örtü altı alana ejder meyvesi bahçesi kurdu. Bu yıl 3'üncü hasat yılında daha fazla verim alan Arslan, kilosunu 50 liraya sattığı ejder meyvesinden bu yıl 50 bin lira gelir hedeflediğini söyledi. Gazipaşa'ya bağlı Koru Mahallesi'nde oturan Ahmet Arslan, 3 yıl önce 500 metrekare örtü altı alanda ejder meyvesi üretimi için çalışmalara başladı. Oluşturduğu bahçede ilk yıl yetiştirdiği meyveleri tanesi 15 liradan satıp bahçe kurma masraflarını karşılayan Arslan, ikinci yıl ise...

Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor

<br>Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde üretici Ahmet Arslan (52), 3 yıl önce 500 metrekare örtü altı alana ejder meyvesi bahçesi kurdu. Bu yıl 3'üncü hasat yılında daha fazla verim alan Arslan, kilosunu 50 liraya sattığı ejder meyvesinden bu yıl 50 bin lira gelir hedeflediğini söyledi.<br>Gazipaşa'ya bağlı Koru Mahallesi'nde oturan Ahmet Arslan, 3 yıl önce 500 metrekare örtü altı alanda ejder meyvesi üretimi için çalışmalara başladı. Oluşturduğu bahçede ilk yıl yetiştirdiği meyveleri tanesi 15 liradan satıp bahçe kurma masraflarını karşılayan Arslan, ikinci yıl ise ejder fidanlarının gelişmesiyle daha fazla ürün alarak yaklaşık 25 bin lira kazandı. Bu yıl ise bahçesinden ilk ejder meyvelerinin hasadını yapan Ahmet Arslan, kilosunu 50 liradan sattı. Arslan, bu yıl hasat bitiminde bahçesinden 50 bin lira kazanmayı hedefliyor.<br>500 METREKAREDE 40 BİN KAZANILIYOR<br>Ahmet Arslan, "Görmüş olduğunuz seraya ben 3 yıl önce alternatif tarım olarak başladım. Bu görmüş olduğunuz bitkinin ismi ejder meyvesi, Pitaya. 'Dragon' diye isimleri var. Alternatif tarım olarak başladım ve ekimini yaptım. İlk yıl masrafını aldım, ikinci, üçüncü yıllarda beklediğimizin üstünde para aldık. Eksi 3 dereceye kadar dayanan, zirai mücadelesi olmayan, ilaç yapılmayan, fazla su istemeyen bir bitki. Sağlık açısından da bazı hastalıklara faydası olduğunu söylüyorlar. Bu yıl ilk hasadı 3-5 gün önce yaptık. Kilosu 4550 liradan sattık. Yaklaşık 2 tanesi 1 kilo gelir. 3 tanesi bir kilo gelen var. 1 tanesi 1 kilo gelen de var. Bu bitkinin beslenme şekline bağlı. Ekmek isteyen çiftçi arkadaşlarımız hiç düşünmeden bu tür bitkiyi ekmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü yarım dönüm yerden 30-40 bin lira alınıyor" dedi.<br>DEKARDAN 100 BİN KAZANIYORLAR<br>Ejder meyvesinde dönümden 60 ila 120 bin lira arasında para kazanıldığını söyleyen Arslan, "Ejder meyvesini eken arkadaşlarımızla biz devamlı istişare içinde olduğumuz için söylüyorum bu bilgileri. Bu arkadaşlarımız ikinci, üçüncü yıllarında dönümden 60 ile 120 arasında para alıyor. Ben yarım dönüm yerden geçen yıl 25 bin lira kazandım. Bu yıl 4050 bin lira hedefliyorum. Ejder bitkisinin 25 yıl ömrü var. Bir severek yiyorsun, her yıl ekip sökme derdi yok. Ağaç yaşlandıkça yani bu bitki üçüncü yılından sonra daha çok meyve veriyor. Beşinci yılda tam zirveye ulaşıyor. 20 yıl aynı şekilde devam ediyor. Bakımı diğer salatalık, domates, fasulye gibi yok denecek kadar çok az. Çünkü yarım dönüm yere zaten gübre verilmiyor. Buna halk arasında dengeli diye bilinen 20 kiloluk gübreler alıyoruz. O gübre de bitmiyor zaten. Yani 15 günde bir 1 kilo gübre veriyorsun. Yarım dönüm yere. Sıfır denecek kadar gübre oranı" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Gazipaşa Yücel BULUT<br>2020-07-03 08:24:53<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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