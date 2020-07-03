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Antalyaspor, Başakşehir'e odaklandı

DHA

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) SÜPER Lig'de oynadığı son 11 maçı kaybetmeyen Fraport TAV Antalyaspor'da futbolcular, teknik heyet ve yönetim yarın oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasında puan kazanarak, yenilmezlik serisini 12 maça çıkarıp, kulüp tarihinde yeni başarılara adını yazdırmayı istiyor. Süper Lig Cemil Usta Sezonu 30. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Antalya Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak maçı, Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Kırmızı beyazlılar karşılaşmanın hazırlıklarına, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde...

Antalyaspor, Başakşehir'e odaklandı

<br>Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) SÜPER Lig'de oynadığı son 11 maçı kaybetmeyen Fraport TAV Antalyaspor'da futbolcular, teknik heyet ve yönetim yarın oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasında puan kazanarak, yenilmezlik serisini 12 maça çıkarıp, kulüp tarihinde yeni başarılara adını yazdırmayı istiyor.<br>Süper Lig Cemil Usta Sezonu 30. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Antalya Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak maçı, Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Kırmızı beyazlılar karşılaşmanın hazırlıklarına, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirdiği taktik antrenmanla devam etti. Süper Lig'de oynadığı son 11 maçı kaybetmeyen Fraport TAV Antalyaspor, Medipol Başakşehir karşılaşmasında da puan hedefliyor. Kırmızı beyazlılarda teknik ekip ve futbolcular ligdeki yenilmezlik serisini 12 maça çıkarıp, kulüp tarihinde yeni başarılara adını yazdırmayı istiyor.<br>Kırmızı beyazlılarda Hakan Özmert kart cezası nedeniyle eski takımı Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Bahadır Öztürk ile koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkesinden Antalya'ya gelemeyen Charles de karşılaşmada oynamayacak. Fraport TAV Antalyaspor'da hafif ağrısı bulunan Sinan Gümüş ile Podolski'nin Medipol Başakşehir karşılaşmasında oynaması bekleniyor.<br>Fraport TAV Antalyaspor'da Boffin, Ferhat, Gustavo, Podolski, Mukairu, Jahovic, Sinan kart cezası sınırında yer alıyor.DHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM<br>2020-07-03 10:55:33<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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