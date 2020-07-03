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Belediyeden Konyaaltı Sahili'ni işgal ettiği öne sürülen işletmelere 3 gün süre

DHA

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Konyaaltı Sahili'ndeki işletmelerde, kıyı kanununa aykırı olduğu öne sürülen yapıların kaldırılması için Büyükşehir Belediyesi ihtarda bulundu. Duruma tepki gösteren işletme sahipleri ile belediye yetkilileri arasında tartışma yaşandı. İhtarda bulunulan yapıların kaldırılması için 3 gün süre verildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde bulunan 33 işletmedeki kıyı kanununa ve mavi bayrak esaslarına aykırı olduğu öne sürülen loca, yürüyüş yollarındaki yapıların kaldırılması için işletmelere ihtarda bulundu....

Belediyeden Konyaaltı Sahili'ni işgal ettiği öne sürülen işletmelere 3 gün süre

<br>Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Konyaaltı Sahili'ndeki işletmelerde, kıyı kanununa aykırı olduğu öne sürülen yapıların kaldırılması için Büyükşehir Belediyesi ihtarda bulundu. Duruma tepki gösteren işletme sahipleri ile belediye yetkilileri arasında tartışma yaşandı. İhtarda bulunulan yapıların kaldırılması için 3 gün süre verildi.<br>Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde bulunan 33 işletmedeki kıyı kanununa ve mavi bayrak esaslarına aykırı olduğu öne sürülen loca, yürüyüş yollarındaki yapıların kaldırılması için işletmelere ihtarda bulundu. Sahildeki Olbia Meydanı'nda toplanan belediye yetkilileri, zabıta ve polis ekipleri işletmeleri tek tek denetledi. Duruma tepki gösteren işletme sahipleri ile belediye yetkilileri arasında tartışma çıktı. İşletme sahipleri durumun siyasi olduğunu, işletmelerinde kanuna aykırı bir durum olmadığını öne sürüp, karardan vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.<br>Belediye yetkilileri tespitleri yaptığı sırada tartışma sürmeye devam etti. Bazı işletme sahipleri işgalci durumda olmadıklarını, pandemi nedeniyle işlerinin kötü gittiğini söyleyerek duruma tepki gösterdi. Belediye yetkilileri sahildeki işletmeleri tek tek gezerek kanuna aykırı olan yapıların 3 gün içerisinde kaldırılması için ihtarda bulundu. Yapılar salı gününe kadar kaldırılmadığı takdirde belediye ekipleri tarafından kaldırılacak.<br>'İŞGALLERE MÜDAHALE EDECEĞİZ'<br>Antalya Büyükşehir Belediyesi Kıyı Yapıları Şube Müdürü Nilgün Şeber Kahraman, Konyaaltı Sahili'nde yaptıkları denetimin yönetmeliğe göre yapılması gerektiğini söyledi. Kahraman, "Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi olarak Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün kiracısı ve uygulayıcı durumundayız. Bizim sahili vatandaşlarımızın, kamunun kıyı kanununa göre en iyi şekilde kullanabilmesi için birtakım ihlal ve işgal durumlarına müdahale etmemiz gerekiyordu. Bu noktada vatandaşlardan çok sayıda şikayet ve talep geldi. Bu doğrultuda denetim gerçekleştiriyoruz. Sahildeki işletmelerde özellikle kıyı kanununa aykırı loca, sınır elemanları, vatandaşlara açık kamu alanındaki ihlallerle mücadele edeceğiz" dedi.<br>'BURAYA SİYASET KARIŞTIRMASINLAR'<br>Antalya Sahil Yaşam Parkı'nın ödüllü bir proje olduğunu söyleyen ALSE Genel Müdürü Doğan Balakan, "Antalya Sahil Yaşam Parkı 1 milyon metrekarelik alana kurulu, ödüllü bir proje. ALSE olarak parkın 8+10+10 yıllık işletmecisiyiz. Belediyenin ihalemizi iptal etmesi konusunda Danıştay son kararını verdi. Kesin ve temyiz edilemez bir kararla bizim haklılığımızı ortaya koydu. Bugünkü duruma bakıldığında Antalya Büyükşehir Belediyesi alandaki denetime, siyasi bir kararla buraya geldiler. Antalya Yaşam Parkı'nın siyasi bir rant kapısı olarak görülmemesinden yanayız. Siyaseti başka alanda yapsınlar. Buraya siyaset karıştırmasınlar" diye konuştu.<br>'İŞLETMELETRİ KAPATIRIZ'<br>Belediyenin işletmelere değil sahildeki seyyar satıcılara müdahale etmesi gerektiğini söyleyen Konyaaltı Plaj ve Kafe İşletmeleri İş İnsanları Derneği Başkanı Orhan Özer, "Biz burada işgalci değiliz. Kullandığımız alanları resmiyete kavuşturmak için Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile görüşmeye devam ediyoruz. İşgalci görünüyorsak işletmeleri kapatmaya hazırız. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i, buradaki güzelliği görmesi için davet ediyoruz. Esnaf olarak hakkımızdaki her türlü olumsuz söylem ve eylemlerin konsantrasyonumuzu bozmasına müsaade etmeden çıkan olumsuz haberlere rağmen Antalya'ya daha iyi hizmet anlayışına odaklanıp yolumuza devam ettik. Tüm sorumluluklarımızı yerine getirmemiz ve pandemi dönemi olmasına rağmen bu yıl vatandaşları içeri dar yerlere kapatmaya çalışıyorlar. Belediyeden bizlerle uğraşmalarını değil, şu ortada dolaşan, midyeci, mısırcı, simitçi, çekirdekçi ve ellerinde poşetlerde sahildeki vatandaşlara alkol satmaya çalışanlarla uğraşmalarını istiyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER<br>2020-07-03 12:09:57<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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