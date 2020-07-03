Balıkçı barınağındaki Likya Lahidi, yeni platforma taşındı

<br>Ahmet ACAR/KAŞ(Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki balıkçı barınağında bulunan Likya Lahidi, Antalya Anıtlar Kurulu kararıyla yerinden alınarak, ilçenin ana girişindeki Atatürk Caddesi'nde hazırlanan platforma yerleştirildi.<br>Kaş Balıkçı Barınağı'nda bulunan Likya Lahidi, şikayet üzerine yerinden taşındı. Kaş Belediyesi, Likya Lahidi'nde içine girilerek alkol alındığı, alkol alanların uyuduğu, lahidin yıpratıldığı şikayetleri üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Likya Uygarlıkları Müzesi'ne müracaat ederek, lahidin taşınması konusunda izin talebinde bulundu. Antalya Koruma Kurulu, anıtın orijinal yerinde olmadığı, taşınmasında sakınca olmadığına karar verdi. Hazırlanan proje ile Atatürk Caddesi'nde lahit için platform hazırlandı. Likya Lahidi, dün gece yerinden alınarak, Likya Uygarlıkları Müzesi uzmanları eşliğinde Atatürk Caddesi'ndeki platforma yerleştirildi. Likya Lahidi'nin altına 220 cm uzunluğunda ve 117 cm genişliğinde ve yüksekliğinde platform yerleştirildi, etrafı çiçeklendirildi.<br>Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti'nin Kaş'ta yer aldığını belirterek, "Kaş Belediyesi'nin sembolü Likya Lahidi. Taşıdığımız Likya Lahidi, Kaş Balıkçı Barınağı'ında atıl ve kötü bir durumdaydı. Yaptığımız girişimlerle lahidi taşıdık. Kaş'ın ana giriş caddesine Likya'nın bir sembolü olarak yerleştirdik. Kaş'a gelen yerli yabancı konuklarımız Likya'nın sembolünü görecek, fotoğraf çektirebilecek. Bir farkındalık yarattığımızı düşünüyorum" dedi.<br>Likya Lahidi, Kaş Balıkçı Barınağı'nın Karataşlar denilen bölgesinde denizin içinde yatık vaziyette dururken 1979 yılında dönemin Kaş Belediye Başkanı Mustafa Bozca tarafından yerinden kaldırılmış ve Kaş Balıkçı Barınağı'na yerleştirilmişti.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR<br>2020-07-03 13:23:27<br>

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