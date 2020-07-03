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Ellerindeki titreme sebebiyle işsiz kalan yüzde 50 engelli babanın çaresizliği 2 çocuğu ve eşi ile bomboş bir evde yaşayan İbrahim Ağaç, uzanacak bir yardım eli bekliyor

İHA

Antalya'nın Aksu ilçesinde eşi ve 2 çocuğuyla kirada yaşayan, ellerinde titreme ve yüzde 50 zihinsel engeli bulunan İbrahim Ağaç'ın ailesi kendilerine uzatılacak yardım elini bekliyor. Pandemi süreciyle çalıştığı yer kapanan ve ellerinin titremesi sebebiyle iş bulamayan Ağaç, hayırseverlerden iş istedi.

Ellerindeki titreme sebebiyle işsiz kalan yüzde 50 engelli babanın çaresizliği 2 çocuğu ve eşi ile bomboş bir evde yaşayan İbrahim Ağaç, uzanacak bir yardım eli bekliyor

Antalya’nın Aksu ilçesinde eşi ve 2 çocuğuyla kirada yaşayan, ellerinde titreme ve yüzde 50 zihinsel engeli bulunan İbrahim Ağaç'ın ailesi kendilerine uzatılacak yardım elini bekliyor. Pandemi süreciyle çalıştığı yer kapanan ve ellerinin titremesi sebebiyle iş bulamayan Ağaç, hayırseverlerden iş istedi.
Şanlıurfa’da yaşayan 27 yaşındaki İbrahim Ağaç, 4 yıl önce sevdiği kız arkadaşı Feryal ile evlenmelerine izin verilmeyince Antalya’ya kaçtı. Burada evlenip yeni bir hayat kuran genç çiftin iki de kız çocuğu dünyaya geldi. Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde kirada yaşayan ve paket servis işinde çalışan İbrahim Ağaç’ın korona virüs sürecinden önce işine son verildi. Restoranlarda bulaşıkçılık ve garsonluk denemesi yapan Ağaç, ellerindeki titreme nedeniyle başarılı olamadı ve işveren işine son verdi. Yüzde 50 zihinsel engeli ve ellerinde titreme olan Ağaç’a kimse iş vermemeye başladı. Kirasını ödeyemeyince Ağaç ve ailesi de evden çıkartıldı. Hayırseverlerin yardımıyla aile başka bir eve taşındı. Buzdolabı ve hiçbir eşyanın olmadığı evde zor durumda yaşayan aile kendilerine uzatılacak bir yardım elini bekliyor. 2 ve 1 yaşında 2 kızı bulunan İbrahim Ağaç, yetkililer ya da hayırseverlerden bir iş imkanı istedi.
Zor durumda olduğunu dile getiren İbrahim Ağaç, “Çaresiz kaldım, ne yapacağımı bilmiyorum. Yüzde 50 engelliyim. Bir işe giriyorum elimde titreme olduğu için 3 gün çalıştırıp, kovuyorlar. Gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Devletimizden, yardımseverlerden yardım ve iş istiyorum” dedi.
Bir önceki evinde 4 aylık kirasını ödeyemeyince eşyalarıyla atıldığını dile getiren Ağaç, “Daha önce idare etmek amacıyla paket serviste çalışıyordum. O şekilde kendimi geçindirmeye çalışıyordum. Pandemiden sonra iş yeri kapandı ve işsiz kaldım. Komşular sağ olsun kovulduğumu gördü. Çocuklara ve bize acıdılar. Bize burayı tutup 1 aylık kirayı da ödediler. Evde hiçbir şey yok. Komşu Ayşe teyze sağ olsun bez, buz, süt getirdi. Onlar nereye kadar yardım edecekler. Ben hem iş hem de yardım istiyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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