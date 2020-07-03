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Dilara Kandak davasında indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapis

DHA

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde kaybolduktan 40 gün sonra çıplak haldeki cesedi battaniyeye sarılı halde toprağa gömülü bulunan Dilara Kandak'ın (23) katil zanlısı olarak yargılanan eski eşi Ahmet Yorulmaz (25) ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, son sözünde suçsuz olduğunu savunan Kandak'ın cezasında indirim yapmadı. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan Dilara Kandak'ın kaybolduktan 40 gün sonra, 4 Mart 2018 günü bir tarlada cesedi bulundu. Battaniyeye sarılı halde toprağa gömülü olarak bulunan genç kadının cesedinin...

Dilara Kandak davasında indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapis

<br>Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde kaybolduktan 40 gün sonra çıplak haldeki cesedi battaniyeye sarılı halde toprağa gömülü bulunan Dilara Kandak'ın (23) katil zanlısı olarak yargılanan eski eşi Ahmet Yorulmaz (25) ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, son sözünde suçsuz olduğunu savunan Kandak'ın cezasında indirim yapmadı.<br>Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan Dilara Kandak'ın kaybolduktan 40 gün sonra, 4 Mart 2018 günü bir tarlada cesedi bulundu. Battaniyeye sarılı halde toprağa gömülü olarak bulunan genç kadının cesedinin çıplak, elleri, kolları ve ayaklarının iple bağlı olduğu belirlendi. Yapılan otopside boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan 2 çocuk annesi Dilara Kandak'ta bulunan sperm örneklerinin eski eşi Ahmet Yorulmaz'a ait olduğu ortaya çıktı. İkinci kez evlenen ve eşinin 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Ahmet Yorulmaz tutuklandı.<br>Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın bugünkü karar duruşmasına Ahmet Yorulmaz, SEGBİS ile katıldı. Duruşmada, Dilara Kandak'ın yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.<br>Cumhuriyet Savcısı, daha önce verdiği mütalaasını tekrarlayarak, sanığa 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan da 12 yıldan az olmamak üzere ceza verilmesini talep etti. Kandak'ın ailesinin avukatı Fatih Yavaşlar da ölen ile sanık arasında husumet bulunduğunu belirterek, sanığın mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını istedi.<br>Sanık avukatları ise soruşturmanın eksik yapıldığını savunarak, "Kişinin nasıl öldüğüne dair bilimsel veri yoktur. Müvekkilimiz cinayeti işlememiştir" dedi.<br>Son sözü sorulan tutuklu sanık Ahmet Yorulmaz ise cinayeti kendisinin işlemediğini belirterek, "Bu olaylarla benim ilgim ve alakam yoktur. Duruşmalarda bildiğim her şeyi anlattım. Suçsuzum" diye konuştu.<br>Mahkeme, sanık Yorulmaz'ı 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan da 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezada indirim yapmadı. .<br>Duruşma sonrası açıklama yapan Kandak ailesinin avukatı Fatih Yavaşlar, adaletin tecelli ettiğini ve 12 celsedir Dilara Kandak'ın eski eşinin ceza alması için mücadele verdiklerini söyledi. Mahkemenin dosyayı titizlikle incelediği için duruşmanın uzun sürdüğünü belirten Avukat Yavaşlar, "Bugüne kadar 50'ye yakın tanık dinlendi, bir sürü bilirkişi raporu, Adli Tıp Kurumu raporu alındı. Sonuçta verilen karardan çok memnunuz, adalet er ya geç tecelli ediyor" dedi.<br>Dilara Kandak'ın annesi Dilek Kandak ise gözyaşları dökerek, "Adalet yerini buldu, benim kızım artık rahat uyuyacak" diye konuştu.<br>Baba Metin Kandak da "Bugüne kadar yaptığı çok şey yanına kaldığı için cesaretlenmişti. Şimdi cezasını buldu. İnşallah bu ders olur. Kızımız belki geriye gelmeyecek ama en azından rahat uyuyacak" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN<br>2020-07-03 15:07:11<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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