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Bitkisel hayata giren minik kızının yeniden koşup oynamasını istiyor

DHA

Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA, (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bademcik ameliyatı sonrasında bitkisel hayata giren 3.5 yaşındaki Sevgi Önal'ın annesi Seval Önal, kızının eski sağlığına kavuşmasını ve yine koşup oynamasını istediğini söyledi. Alanya'nın Tosmur Mahallesi'nde yaşayan SevalOsman Önal çiftinin iki çocuğundan Sevgi, 2,5 yaşındayken yoğun kulak akıntısı yaşadı. Bunun üzerine hastaneye başvuran aile, başlatılan antibiyotik tedavisinden sonuç alamayınca Sevgi'yi başka bir hastaneye götürdü. Minik kızı muayene eden doktor, ameliyat olması gerektiğini söyledi. Kızının ameliyatına onay...

Bitkisel hayata giren minik kızının yeniden koşup oynamasını istiyor

<br>Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA, (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bademcik ameliyatı sonrasında bitkisel hayata giren 3.5 yaşındaki Sevgi Önal'ın annesi Seval Önal, kızının eski sağlığına kavuşmasını ve yine koşup oynamasını istediğini söyledi.<br>Alanya'nın Tosmur Mahallesi'nde yaşayan SevalOsman Önal çiftinin iki çocuğundan Sevgi, 2,5 yaşındayken yoğun kulak akıntısı yaşadı. Bunun üzerine hastaneye başvuran aile, başlatılan antibiyotik tedavisinden sonuç alamayınca Sevgi'yi başka bir hastaneye götürdü. Minik kızı muayene eden doktor, ameliyat olması gerektiğini söyledi. Kızının ameliyatına onay veren aile, bademcik ameliyatı sonrası kızlarının hayatının karardığını söyledi.<br>25 Nisan 2019'da yapılan bademcik ameliyatından birkaç gün sonra kanaması olan Sevgi'nin, kalbinin durduğunu, acilen özel bir hastaneye götürdükleri kızlarının öldüğünün kendilerine söylendiğini, daha sonra hayata döndürüldüğünü anlatan Seval Önal, Sevgi'nin 3 aya yakın da Antalya'da yoğun bakımda yattığını ve 31 Temmuz 2019'da eve getirdiklerini söyledi. O günden bugüne kızının bitkisel hayatta olduğunu anlatan Seval Önal, umutla kızının iyileşeceği günü beklediğini aktardı.<br>'KÜÇÜCÜK BİR UMUDA RAZIYIM, YETER Kİ BANA YİNE ANNE DESİN'<br>Ameliyattan yaklaşık bir hafta sonra kızının boğazında kanaması olduğunu anlatan Seval Önal, "Kan yuttu ve kalbi durdu. Kalbi durduğunda beynine oksijen gitmediği için beyin fonksiyonları zarar gören Sevgi için doktorlar bitkisel hayatta olduğunu, uyansa bile eski hali gibi olamayabileceğini söyledi. Ben yalnızca Allah'a güveniyorum. Doktorlar ne derse desin, kızım iyi olacak, öncelikle ben ona inanıyorum ve kızıma da güveniyorum. Yine de çok şükür halimize yoğun bakımda değiliz, evimizdeyiz. Buz gibi oda değil, sıcacık yuvamızdayız, Sevgi kucağımda. Onu istediğim gibi öpüp koklayabiliyorum. Biz ufacık da olsa Sevgi'nin tedavisini istiyoruz. Neredeyse oraya gitmek istiyoruz. Küçücük bir umut bile olsa, Sevgi uyansa bile razıyım. Yeter ki kızım bana yine anne desin" diye konuştu.<br>'TEPKİLER VERİYOR AMA DOKTORLARA GÖRE SEVGİ'NİN BEYNİ YOK'<br>İyileşme umudunun ufak da olsa olduğunu söyleyen anne Önal, Sevgi'nin esneme, ağlama gibi tepkileri olduğunu, ancak doktorların umutsuz konuştuğunu ifade etti. Minik kızlarının hastalığında ihmal olduğu iddiasıyla hastane ve doktorlar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını aktaran Seval Önal, "Doktorlar zaman diyor. Çünkü beynin toparlanması için uzun zaman gerekiyormuş. Ama Sevgi'nin beynine ne olduğunu bana söylemiyorlar. Sadece 'Annesi çok hasar almış' diyorlar ama hasarın nerede olduğunu söylemiyorlar. Sevgi makineye de bağlı olsa nefes alabiliyor. Makineden ayırabiliyoruz bazen öyle nefes alıyor. Hapşırıyor, esniyor, ağlıyor. Esneyerek kolunu kaldırıyor. Tepkileri var yok değil ama doktorlara göre Sevgi'nin beyni yok. Duyup gördüğünü bilmiyoruz. İnşallah bizi duyuyordur. Ağladığına göre bizi duyuyordur. Yani konuşamadığı için öyle tepki veriyordur. Çünkü biz Sevgi'nin yanında ağlayınca Sevgi daha çok ağlıyor, artık susturamıyoruz. Önceden çabuk susturabiliyorduk ama şimdi susturamıyoruz" diye konuştu.<br>'BİR BADEMCİK AMELİYATI BİZİ BURALARA KADAR SÜRÜKLEDİ'<br>Kızlarının bir kulak iltihabı sonucu yapılan muayenelerde ameliyat olması gerektiğinin söylendiğini dile getiren Seval Önal, şunları söyledi:<br>"Bir bademcik ameliyatı bizi buralara kadar getirdi. Oksijenden sürekli ayıramıyoruz. Bir de Sevgi çok kilo aldığı için kaldırıp indiremiyoruz. Allah'a şükür yine yatak yaramız yok, sürekli çeviriyoruz. Sevgi'yi yatağa koymamaya çalışıyoruz hep kucağımızda olsun istiyoruz ama çok hırpalayınca da kusuyor."<br>'SEVGİ'NİN MAMASI 5 BİN TL'<br>Koronavirüs sürecinde eşinin ve kendisinin işten çıkarıldığını söyleyen Seval Önal, imkanları olmadığı için devlet büyüklerinin yardım eli uzatmasını çok istediğini, kızını götürebildiği tüm doktorlara götüreceğini söyledi. Eşinin normalleşme sürecinin ardından bir otelde iş bulduğunu ve minik kızlarının ilaçları için sigortaya çok ihtiyaçları olduğunu ifade eden Önal, şöyle dedi:"Doktorlar 'Annesi istediğin yere götür, Sevgi'ye aynı şeyi söyleyecekler' dedi. Ben yine de gidebildiği yere kadar götürmek istiyorum. Bana yine aynı şeyi söylesinler ama kızımın ufacık da olsa umudu olsun. Sigortaya çok ihtiyacımız var. Sevgi'nin sadece bir aylık mama parası 5 bin lira. İlaçlarını zaten söylemiyorum. Çok ağır ilaçlar. Bir küçük şişe ilaç 70 lira, kırıldı mı yenisini alamıyorsun. Bir de ucuz malzememiz yok, TL üzerinden değil hep euro, dolar. Yurt dışına gidip çalışsak almamız daha kolay. Desteğimiz yok. Sevgi'nin sesini duyanlar, 1 lira dahi olsa destek oluyor."DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK<br>2020-07-03 15:25:28<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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