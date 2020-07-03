Alanyaspor, Corendon ile reklam anlaşması yaptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aytemiz Alanyaspor ve Corendon Havayolları arasında forma kol reklamı anlaşması imzalandı.

Alanyaspor ve Corendon Havayolları firması arasında, Süper Lig’de bu sezon kalan son 5 maç ve Ziraat Türkiye Kupası final maçlarını kapsayan forma kol reklamı anlaşması imzalandı. Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Pandemi sürecinde yaşanan olumsuzluklara rağmen, kulübümüze sponsor olarak destek veren Corendon Havayolları‘na teşekkür ederiz“ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.