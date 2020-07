Ünlü DJ tanıtım için Alanya’da

Can Yılmaz ve Zafer Algöz, sosyal mesafeli stand up gösterisini Yenikapı'da gerçekleştirdi

Ünlü Disk Jokey’i 'DJ Funky C', Alanya’nın tarihi Kızılkule yapısı önünde mikser başına geçti. Karadan ve havadan yapılan çekimler önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

Amerika’da yaşadığı dönemde 9 yıl akordeon eşliğinde klasik müzik eğitimi alan ve birikimini dinleyicilere aktaran Disk Jokey Cem Nadiran (DJ Funky C) Alanya iç pazar tanıtım çalışması kapsamında Kızılkule Meydanı’nda 1 buçuk saat süren performans sergiledi. Covid19 önlemleri kapsamında bölgeye izleyici alınmadı. Tophane Mahallesi, Alanya Kalesi ve Yat Limanı ekseninde yapılan çekimler önümüzdeki günlerde Power FM ve Power TV’de yayınlanacak. Etkinlik, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ev sahipliğinde, Alanya Belediyesi ve Ayhan Köyyeri’nin katkılarıyla yapıldı. Etkinlikle ilgili açıklama yapan Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, “Dj Funky C, son aylarda ülkemizin tarihi ve kültürel alanlarında seyircisiz konserler vererek Covid19 sürecine katkı sağlıyor. Elde edilen kayıtlar, radyo, TV ve internet mecrasında yayınlanıyor. Alanya’daki çekimler program kapsamında yine seyircisiz yapıldı. Fakat Dj Funky C’den Alanya halkı için özel etkinlik sözü aldık. Virüs sürecini atlatır atlatmaz Dj Funky C’yi Alanyalılarla buluşturacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.