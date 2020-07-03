Alanyaspor'da sponsorluk anlaşması

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<br>ANTALYA, (DHA) Aytemiz Alanyaspor, Corendon Havayolları ile forma kol reklamı anlaşması imzaladı.<br>Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:<br>"Kulübümüz ve Corendon Havayolları firması arasında, Süper Lig´de bu sezon kalan son 5 maç ve Ziraat Türkiye Kupası final maçlarını kapsayan forma kol reklamı anlaşması imzalandı. Kulüp Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, 'Pandemi sürecinde yaşanan olumsuzluklara rağmen, kulübümüze sponsor olarak destek veren Corendon Havayolları'na teşekkür ederiz' dedi."DHA-Spor Türkiye-Antalya ANTALYA<br>2020-07-03 17:20:55<br>

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