Tayini çıkan Hakimlerden Kaymakam Çimşit'e veda ziyareti

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Hakim ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Korkuteli’ndeki görev sürelerini tamamlayan hakimler Korkuteli İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit’e veda ziyaretinde bulundular.

Korkuteli Adliyesi’nde görev yapmakta olan Başsavcı ile 3 Hakimin başka illere tayini çıktı. HSK kararıyla başka illere tayinleri çıkan hakimler veda ziyaretlerine de başladı. Tayini çıkan Hakimler Kadriye Tepe, Nihal Gürbüz Taş ve Büşra Şimşek Korkuteli İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit’e veda ziyaretinde bulundular. Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, “İlçemizde yapmış olduğunuz görev süresince başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür eder, yeni görev yerlerinin kendilerine hayırlı olmasını dileriz” dedi.

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