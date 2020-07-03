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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tayini çıkan Hakimlerden Kaymakam Çimşit'e veda ziyareti

İHA

Hakim ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Korkuteli'ndeki görev sürelerini tamamlayan hakimler Korkuteli İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit'e veda ziyaretinde bulundular.

Tayini çıkan Hakimlerden Kaymakam Çimşit'e veda ziyareti

Hakim ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Korkuteli’ndeki görev sürelerini tamamlayan hakimler Korkuteli İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit’e veda ziyaretinde bulundular.
Korkuteli Adliyesi’nde görev yapmakta olan Başsavcı ile 3 Hakimin başka illere tayini çıktı. HSK kararıyla başka illere tayinleri çıkan hakimler veda ziyaretlerine de başladı. Tayini çıkan Hakimler Kadriye Tepe, Nihal Gürbüz Taş ve Büşra Şimşek Korkuteli İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit’e veda ziyaretinde bulundular. Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, “İlçemizde yapmış olduğunuz görev süresince başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür eder, yeni görev yerlerinin kendilerine hayırlı olmasını dileriz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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