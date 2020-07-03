Aytemiz Alanyaspor, Ankara yolcusu

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<br>Burcu MUTLU / ALANYA (DHA) Aytemiz Alanyaspor deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayarak uçakla Ankara´ya gitti.<br>Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig´in 30´uncu haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü´ne konuk olacak. Cumartesi günü saat 18.30´da Eryaman Stadyumu´nda oynanacak maç öncesi turuncu yeşilli takım, Cengiz Aydoğan Tesisleri´nde bugün saat 17.15´te yapılan son idmanla hazırlıklarını tamamladı. Saat 20.30´da Alanya-Gazipaşa Havalimanı´ndan kalkan özel uçakla Ankara´ya yola çıkan Alanyaspor, mutlak galibiyet parolasıyla hazırlandı.<br>CAMPOS KADRODA YOK<br>Akdeniz temsilcisinde 29´uncu haftada deplasmanda oynanan Göztepe maçında sakatlanarak karşılaşmayı yarıda bırakan Djalma Campos´un sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı öğrenildi.<br>TESTLER NEGATİF<br>Öte yandan Aytemiz Alanyaspor´da Ankaragücü maçı öncesi futbolcular, teknik heyet ve personele yapılan koronavirüs testlerinin tamamının negatif olduğu açıklandı.DHA-Spor Türkiye-Antalya Burcu MUTLU<br>2020-07-03 20:57:45<br>

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