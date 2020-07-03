<br>ANKARA, (DHA)MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait iki F-16'nın Irak'ın kuzeyi AvaşinBasyan bölgesinde tespit edilen terör yuvalarını imha ettiğini açıkladı.<br>Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Göklerin Kartalları her daim görevinin başında. Terörle Mücadele Harekatı kapsamında, 02 Temmuz 2020'de, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağımız, Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen terör yuvalarını imha etmiştir. Görev başarıyla tamamlanmıştır" denildi.<br>Paylaşımda, F-16 uçaklarının görüntülerine de yer verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya ANKARA, (DHA)<br>2020-07-03 21:51:50<br>
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